 Pralaimėjimas prigesino viltis dėl medalių

Pralaimėjimas prigesino viltis dėl medalių

2025-10-22 21:11
Zigmas Jurevičius

„Kol turime nors mažiausią šansą, mes kovosime dėl medalių“, - pažadėjo „Šiaulių“ treneris Dainis Kazakevičius. 32-asis „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos turas prasidėjo Saulės mieste. FA „Šiauliai“ savų sirgalių nenudžiugino – namuose teko pripažinti Gargždų „Bangos“ pranašumą 1:3 (0:0).

Pralaimėjimas prigesino viltis dėl medalių
Pralaimėjimas prigesino viltis dėl medalių / alyga.lt nuotr.

Pirmosios minutėmis ekipos apsikeitė smūgiais – Ignas Venckus netaikliai smūgiavo galva, po Eligijaus Jankausko perdavimo bandymą atliko Karolis Žebrauskas, komandą išgelbėjo Mantas Bertašius, kiek vėliau pastarasis apsigynė ir nuo pačio E. Jankausko tolimo bandymo.

17-ąją minutę Marko Mandičius suklydo bei neišmušė kamuolio, tuo pasinaudoti galėjęs I. Venckus nepataikė į vartų plotą iš labai arti. Visgi, puolėjas pasižymėjo 57-ąją minutę, kai Rokas Filipavičius kamuolį siuntė į baudos aikštelę, o I. Venckus pasinaudojo prastu Vyto Gašpuičio lietimu.

64-ąją minutę gargždiškiai rezultatą padvigubino, kai atšokusį kamuolį vienu lietimu iš oro į vartų tinklą siuntė Aaronas Olugbogi. K. Žebrauskas buvo atsidūręs atakos smaigalyje, bet pastarasis geroje situacijoje atsidūrė nuošalėje, Vaidas Magdušauskas į kamuolį nepataikė taip, kaip norėtų.

Susitikimui einant į pabaigą svečių vartų sargas apsigynė nuo stipraus tolimo Nikita Komissarovo bandymo, Gabrieliaus Micevičiaus bandymas galva iš arti skriejo tiesiai į M. Bertašių.

Per pridėtą teisėjo laiką komandos apsikeitė įvarčiais – Saulės miesto gretose pasižymėjo G. Micevičius, tačiau jau kitame momente į greitą ataką nubėgęs Sherwinas Seedorfas buvo taiklus ir padėjo tašką susitikime.

Po šio susitikimo „Banga“ su 37 taškais rikiuojasi aštunta, savo ruožtu, šiauliečiai savo sąskaitoje turi 50 taškų, tačiau tikslas pavyti 3-iąją poziciją, kol kas, slysta iš rankų.

„Praradome tris labai brangius taškus kovoje dėl medalių. Kaip ir visą sezoną padarėme individualių klaidų, jautėsi įtampa ir atsakomybė. Varžovai sužaidė geriau ir tiksliau. Labai daug reiškia, kas pirmas įmuš. Tai padarė „Banga“, o mes buvome priversti atakuoti ir atsiverti“, - sakė Dainis Kazakevičius.

Šiame straipsnyje:
A lyga
FA Šiauliai
Gargždų banga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų