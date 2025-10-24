 Pavasario lūkesčiai išsipildė rudenį

2025-10-24

„Trofėjų lentynoje kol kas neturime čempioniško akcento, norėtume jį savo rankomis iškelti į viršų. Toks mūsų tikslas“, – šiemet pavasarį prieš futbolo A lygos čempionatą kalbėjo „Kauno Žalgirio“ klubo prezidentas Mantas Kalnietis. Triumfo valanda išmušė rudenį.

Triumfas: Lietuvos futbolo čempionų taurė – jau pas Kauno žalgiriečius. Akcentai: Kauno ekipos legionieriai į mačą su Vilniaus žalgiriečiais žengė apsisiautę nacionalinėmis vėliavomis. Snaiperis: „Kauno Žalgirio“ saugas A. Benchaibas – vienas rezultatyviausių A lygos žaidėjų.

Paguoda vilniečiams

Žalgiriečiai po aštuoniolikos metų pertraukos sugrąžino į Kauną šalies futbolo čempionų taurę.

Simboliška, kad trofėjus kauniečiams buvo įteiktas būtent Dariaus ir Girėno stadione per mačą su praeito sezono čempionu Vilniaus „Žalgiriu“.

Šįkart sostinės atstovai šventė pergalę 2:1. Jiems, siekiantiems bent sidabro medalių, ji buvo svarbesnė, o „Kauno Žalgiris“ titulą jau užsitikrinęs, nepaisant, kaip susiklostys likusios trejos A lygos rungtynės.

„Labai norėjome laimėti, stengėmės, deja, nebuvome geriausios sportinės formos – vien pirmą kėlinį nerealizavome kelių itin palankių progų įvarčiams. Būtume įmušę, mačas galėjo susiklostyti kitaip, – po varžybų kalbėjo „Kauno Žalgirio“ vyriausiasis treneris Eivinas Černiauskas. – Antrą kėlinį VAR sistema surado 11 m baudinį į mūsų vartus. Galima sakyti, kad tuomet mačas baigėsi.“

Šį sezoną kauniečiai du sykius nugalėjo Vilniaus žalgiriečius (3:0 ir 2:1), kartą pasidalijo po tašką (0:0).

Snaiperis: „Kauno Žalgirio“ saugas A. Benchaibas – vienas rezultatyviausių A lygos žaidėjų. / L. Žemgulio / zalgiris.lt nuotr.

Padėkojo sirgaliams

Anot E. Černiausko, sėkmę lėmė komandos ir personalo susitelkimas, sunkus darbas.

„Siekiant pozityvių rezultatų, dažniausiai reikia didelės kantrybės. Džiugu, kad mūsų pastangos atsipirko“, – sakė treneris.

E. Černiauskas padėkojo sirgaliams.

„Kai į Lietuvos čempionato rungtynes susirenka keli tūkstančiai aistruolių, žaidimas, be jokių abejonių, būna visiškai kitoks“, – pridūrė strategas.

„Kauno Žalgiris“ kitąmet debiutuos Čempionų lygos varžybose.

Balandžio 12-ąją kauniečių dvikovą su Marijampolės „Sūduva“ stebėjo 6 675 žiūrovai, gegužės 17-ąją su „Žalgiriu“ – 5 910 sirgalių, o šįkart – per 4 tūkst., rugsėjo 21-ąją su Telšių „Džiugu“ – 3 648.

Tarp rezultatyviausių A lygos žaidėjų žalgirietis Amine’as Benchaibas – antras (14 įvarčių), Dejanas Georgijevičius – penktas (11).

Akcentai: Kauno ekipos legionieriai į mačą su Vilniaus žalgiriečiais žengė apsisiautę nacionalinėmis vėliavomis. / L. Žemgulio / zalgiris.lt nuotr.

Kitąmet – istorinis iššūkis

„Kauno Žalgiris“ iškovojo teisę kitąmet debiutuoti Europos futbolo klubų Čempionų lygos varžybose.

Šiemet kauniečiai varžėsi Konferencijų lygos turnyre. Pirmą atrankos etapo mačą žalgiriečiai laimėjo – eliminavo Bridžendo „Penybont“ (Velsas) ekipą (3:0 ir 1:1).

Antro etapo dvikova taip pat susiklostė palankiai: E. Černiausko kariauna privertė pasitraukti iš kelio Islandijos atstovą – Reikjaviko „Valur“ (1:1 ir 2:1).

Tik trečiame etape „Kauno Žalgirį“ sustabdė Kerdžalų „Arda“ iš Bulgarijos (0:1 ir 0:2).

Žygis Konferencijų lygoje Kauno klubo biudžetą papildė 1 mln. 75 tūkst. eurų premija iš Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA).

Rezultatas

A lygos čempionatas, 32-as turas: „Kauno Žalgiris“–Vilniaus „Žalgiris“ 1:2 (0:0). Įvarčiai: 60 min. L. Antalis (11 m baudinys, 0:1), 65 min. M. Burba (0:2), 90+10 min. F. Ourega (11 m baudinys, 1:2).

