Pasaulio futbolo čempionato Katare ketvirtfinalyje – tik kovingiausieji

Ištraukė vartininkas

Paskutiniai ketvirtfinalio dalyviai paaiškėjo vakar Ispanijos ir Maroko bei Portugalijos ir Šveicarijos akistatose. Užvakar turnyro Katare duris užvėrė Azijos atstovai – Japonija ir Pietų Korėja.

„Samurajai pralaimi, bet nemiršta!“ – tokiomis antraštėmis Japonijos futbolininkų pasirodymą aštuntfinalio susitikime įvertino žiniasklaida.

Japonai akistatoje su pasaulio vicečempionais kroatais net pirmavo. Prieš pat kėlinio pabaigą juos į priekį išvedė Glazgo „Celtic“ klubo puolėjas Daizenas Maeda. Tačiau antrojo kėlinio pradžioje Londono „Tottenham Hotspur“ saugas Ivanas Perisičius smūgiu galva atstatė pusiausvyrą - 1:1.

Nors kroatai turėjo dar keletą progų laimėti per pagrindinį laiką, rezultatas nepasikeitė nei per visas 90 min., nei per pratęsimą. 11 m baudinių serijoje sužibėjo kroatų vartininkas Dominikas Livakovičius. 27-erių metų Zagrebo „Dinamo“ vartų sargas atrėmė net tris japonų smūgius. Kroatai nepataikė tik sykį, tad pelnytai žengė į kitą etapą.

„Geriausios rungtynės per visą mano karjerą“, – įvardijo susitikimo didvyris.

Vejasi legendą

Tai buvo jau trečioji pasaulio čempionatuose Kroatijos futbolininkų atlikta 11 m baudinių serija, ir visose jose jie tapo nugalėtojais. Japonijos rinktinei aštuntfinalio barjeras – lyg užkerėtas. Azijos futbolo atstovai šiame amžiuje grupių etapą įveikė net keturis kartus (2002, 2010, 2018 ir 2022 m.), tačiau niekada istorijoje taip ir nepasiekė ketvirtfinalio.

Kroatijos rinktinė 2018 m. nukeliavo iki pat finalo. Tiesa, šiemet jų ketvirtfinalyje laukia Brazilijos futbolininkai.

Brazilai pirmadienį 4:1 nepagailėjo Pietų Korėjos ekipos. Visus klausimus favoritai išsprendė iki pertraukos, pasižymėdami net keturiais įvarčiais. Po vieno jų į šokio sūkurį pasinėrė ne tik žaidėjai, bet ir jų treneris Tite. Vieną taiklų smūgį brazilams iš 11 m žymos atliko Neymaras. 30-metis PSG klubo atstovas rezultatyviausių Brazilijos rinktinės snaiperių sąraše su 76 įvarčiais jau tik vienu atsilieka nuo legendinio Pelė. Futbolo karaliumi vadinamas 82 metų buvęs puolėjas pastaruoju metu kovoja dėl gyvybės, nes serga onkologine liga.

Gresia sankcijos

Korėjiečių rinktinei dirigavęs Paulo Bento pranešė apie atsistatydinimą. Praeityje žinomas Portugalijos futbolininkas Azijoje dirbo nuo pat 2018 m.

„Mums nėra ko gėdintis, padarėme viską, ką galėjome. Bandėme įgyvendinti savo drąsų planą, bet nusileidome stipresniam varžovui“, – po paskutinio pasirodymo kalbėjo P. Bento.

Ne visos rinktinės sugeba atsisveikinti taip solidžiai, kaip Pietų Korėja ir Japonija. FIFA pareigūnai pradėjo tyrimą dėl netinkamo Urugvajaus futbolininkų elgesio po paskutinio jų mačo grupėje su Ganos komanda. Po rungtynių urugvajiečiai, priekaištavę arbitrams dėl, jų nuomone, neteisingai nepaskirtų dviejų 11 m baudinių, pasiautėjo iš peties.

Madrido „Atletico“ klubo gynėjas Jose Gimenezas, bandydamas prasiveržti teisėjų link, netyčia alkūne užvožė vienam FIFA organizacinio komiteto direktorių. Be to, jis arbitrus išvadino vagių gauja. Jam gresia net 15 rungtynių diskvalifikacija. Neatsiliko ir puolėjas Edisonas Cavani. 35-erių veteranas demonstratyviai nuvertė vaizdo peržiūrų ir analizės sistemos (VAR) įrenginį. Keiksmais arbitrams pasižymėjo ir vartininkas Fernando Muslera ir gynėjas Diego Godinas.

Rezultatai

Aštuntfinalis:

Kroatija–Japonija 2:1 (0:1, 1:1). I.Perisičius (55 min.) / D. Maeda (43). 11 m baudinių serija 3:1.

Brazilija–Pietų Korėja 4:1 (4:0). Vinicius Junioras (7), Neymaras (13), Richarlisonas (29), L. Paqueta (36) / Paikas Seungas-Ho (76).