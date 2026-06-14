Pasaulio čempionate – vagystė: dviem vyrams pareikšti kaltinimai

Mustafai Salikui ir Erfanui Kamalui pateiktas po vieną kaltinimą dėl vogto turto priėmimo, teigiama Džeksono apygardos prokurorės Melesos Johnson (Melesos Džonson) pranešime.
Pagal Misūrio valstijos įstatymus už šį nusikaltimą gresia iki septynerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Įranga buvo pavogta iš transporto priemonių, kai ji buvo gabenama iš Anglijos rinktinės treniruočių stovyklos Floridoje į pasaulio čempionato bazę Kanzas Sityje.
M. Johnson biuras savo pranešime nurodė, kad pavogto turto vertė siekia apie 18 tūkst. JAV dolerių (apie 17 tūkst. eurų).
„Džeksono apygarda netoleruos jokios nusikalstamos veiklos, nukreiptos prieš pasaulio čempionato lankytojus, įskaitant čia atvykusias varžytis tarptautines komandas“, – sakė M. Johnson.
„Dėkojame Kanzas Sičio policijos departamentui ir mūsų budintiems teisininkams už greitą darbą tiriant šį incidentą ir nedelsiant pateiktus kaltinimus“, – teigė jis.
Kanzas Sičio meras Quintonas Lucasas (Kvintonas Lukasas) gyrė policiją ir prokuratūrą už „tyrimo, apėmusio kelias valstijas, išsprendimą, padėjusį nusikaltimo aukoms atgauti tranzito metu pavogtus daiktus“.
Anksčiau Anglijos rinktinės atsarginis vartininkas Deanas Hendersonas (Dinas Hendersonas) teigė atgavęs savo batus, kai buvo pranešta, jog didžioji dalis daiktų rasta.
„Aš juos atgavau, tad viskas gerai“, – sakė „Crystal Palace“ vartininkas po pirmosios Anglijos rinktinės treniruotės „Swope Soccer Village“ bazėje.
„Manau, kad jie atgavo viską, tad viskas gerai“, – teigė jis.
Gynėjas Danas Burnas (Denas Burnas) į šį įvykį reagavo ramiai.
„Akivaizdu, kad tai buvo susiję su policija, – sakė jis. – Tad nežinau, kiek žmonės apie tai žino. Mes daug nežinojome, bet aš atgavau visą savo aprangą ir visus batus.“
Thomaso Tuchelio (Tomaso Tukelio) vadovaujama Anglijos rinktinė, laikoma viena iš pasaulio čempionato favoričių, šeštadienį surengė lengvą treniruotę, kurią stebėjo daugybė sirgalių.
Savo pasirodymą pasaulio čempionate jie pradės trečiadienį rungtynėmis su Kroatija, o vėliau L grupėje susitiks su Gana ir Panama.
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