A lygoje – nuslopusi intriga ir brolių akistata

Balandžio 20-oji buvo ta diena, kai iki šeštadienio rungtynių „Palanga“, atmetus technines pergales prieš Kauno „Stumbrą“, paskutinį kartą džiaugėsi iškovotais trimis taškais. Algimanto Briaunio treniruojami vyrai gana netikėtai po Andrejus Kirilino pelnyto įvarčio išvykoje 1:0 palaužė Klaipėdos „Atlantą“. Įdomu tai, kad po daugiau pusmečio „Palangos“ gretose liko tik du žaidėjai - Sergejus Mošnikovas bei Yao N'Goranas.

Rungtynėse Klaipėdoje - išskirtinė vartininkų akistata. 21-erių metų „Atlanto“ vartininkas Lukas Paukštė buvo vienoje barikadų pusėje, o trimis metais vyresnis jo brolis Marius gynė „Palangos“ vartų stačiakampį. Nors atlantietis žaidė efektingiau ir daugiau sykių gelbėjo komandą, tačiau pergale džiaugėsi M. Paukštė, kuris išlaikė vartus „sausus“. Atmetus technines pergales prieš „Stumbrą“, tai buvo pirmas kartas, kai palangiškiai nepraleido įvarčio.

„Atlanto“ strategas Viktoras Dobrecovas po netikėto kluptelėjimo savo komandai negailėjo kritikos. Vis dėlto futbolo specialistas iš Latvijos blogu žodžiu neminėjo raudoną kortelę prieš save išvydusio puolėjo Darvydo Šerno: „Už ką aš turėčiau jį barti? Žmogui greičiausiai sulaužė nosį ir tai buvo jo reakcija. Pertraukos metu norėjau jį pakeisti, bet jis pasakė, kad žais. Už ką man jį peikti, jei jis su sulaužyta nosimi nori gelbėti komandą? Deja, nesigavo“.

Vilniaus „Riteriai“ džiaugėsi svarbia pergale, 4:0 namuose nugalėdami „Panevėžį“ bei išsaugodami trečiąją vietą po ketvirtojo rato. Prie jos itin efektingu būdu prisidėjo Valentinas Jeriomenka - saugo bei gynėjo pozicijose galintis žaisti visaginietis puikiu tolimu smūgiu pelnė pirmą įvartį šiame sezone. Be to, baudinį realizavo 14-ąjį kartą šiame sezone pasižymėjęs Teremas Moffi, o Mindaugas Grigaravičius per mažiau negu 10 minučių kamuolį į panevėžiečių vartus pasiuntė net du sykius.

Po pralaimėjimo Vilniuje „Panevėžio“ šansai pakovoti dėl vietos Europos lygoje sumenko iki minimumo. Likus penkiems mačams iki čempionato pabaigos, pirmenybių debiutantai nuo 44 taškus turinčio „Kauno Žalgirio“ atsilieka net 13 taškų. Trečiojoje pozicijoje žengiantys „Riteriai“ savo sąskaitoje turi 46 taškus. Panevėžiečiai gali džiaugtis tik tuo, kad „Atlantas“ patyrė nesėkmę - tarp šių ekipų ir toliau išlieka 5 taškų praraja.

Lietuvos čempionė Marijampolės „Sūduva“ žengė dar vieną didelį žingsnį link trečiojo iš eilės iškovoto A lygos trofėjaus. Sūduviečiai po Domagojaus Pušičiaus įvarčio 1:0 palaužė tiesioginį konkurentą Vilniaus „Žalgirį“ ir padidino pranašumą iki 10 taškų, kurį oponentams likviduoti per likusius penkis mačus, stebint, kaip „Sūduva“ skina pergales, bus praktiškai neįmanoma. Vladimiro Čeburino kariaunai penktame rate tereikia iškovoti vos 6 taškus.

Šeštadienį įvykęs lyderių susidūrimas galėjo būti kur kas rezultatyvesnis, jei ne įspūdingi abiejų vartininkų žaidimo epizodai. Ivanas Kardumas pirmame kėlinyje fantastiškai atrėmė Tomislavo Kišo baudos smūgį, o žalgirietis Martinas Berkovecas antroje mačo dalyje net keletą sykių gelbėjo svečių kailį itin sudėtingose situacijose.

Jau šią savaitę šešios A lygos komandos tęs kovą penktame rate, o septintoje vietoje likusiai „Palangai“ dviejose pereinamosiose rungtynėse teks susigrumti su antrąją vietą Pirmoje lygoje užėmusia Gargždų „Banga“.