 Lyderis pratęsė pergalių seriją

Lyderis pratęsė pergalių seriją

2025-08-20 23:00 kauno.diena.lt inf.

„Labai svarbu, kad į A lygą grįžome su pergale“, – pabrėžė Lietuvos futbolo čempionato lyderio „Kauno Žalgirio“ strategas Eivinas Černiauskas.

Varžovai: „Džiugo“ ir „Kauno Žalgirio“ mačas nestokojo kietų dvikovų.
Varžovai: „Džiugo“ ir „Kauno Žalgirio“ mačas nestokojo kietų dvikovų. / fcdziugas.lt nuotr.

Pozityvus lūžis

Kauno žalgiriečiai, užbaigę žygį Europos klubų Konferencijų lygos turnyre (trečio atrankos etapo mačą 0:1 ir 0:2 pralaimėjo Bulgarijos atstovui Kerdžalų „Arda“), atsitiesė nacionaliniame čempionate – 2:1 palaužė Telšių „Džiugą“.

Tai – septinta iš eilės „Kauno Žalgirio“ pergalė A lygoje.

„Dvejos rungtynės su „Arda“ buvo sunkios fiziškai ir psichologiškai. Reikėjo pozityvaus lūžio. Džiugu, kad Telšiuose nuo pirmos iki paskutinės varžybų minutės mūsų komanda buvo vieninga, kovinga“, – sakė E. Černiauskas.

Jau šiandien kauniečiai žengs į Šiaulių miesto stadioną, kur susitiks su vietos vienuolike, o rugpjūčio 24-ąją lauks dvikova svečiuose su „Panevėžiu“.

„Dėl Konferencijų lygos susikaupė nesužaistų Lietuvos čempionato rungtynių. Įvertinsime futbolininkų būklę ir spręsime, kuriems šiuo metu teks pagrindinis krūvis“, – teigė „Kauno Žalgirio“ treneris.

Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA) už pasirodymą Konferencijų lygos turnyre atseikės „Kauno Žalgirio“ klubui 1 mln. 75 tūkst. eurų.

Per 22 min. – trys įvarčiai

Konferencijų lygos pirmo atrankos etapo neįveikusi Kauno rajono „Hegelmann“ komanda uždirbo 325 tūkst. eurų, o be kovos į antrą etapą patekusi ir jame kritusi Gargždų „Banga“ – 525 tūks. eurų.

„Hegelmann“ futbolininkai A lygoje per 22 minutes įmušė tris įvarčius ir galiausiai 3:1 nugalėjo „Panevėžį“.

„Mūsų komandai – nelengvas laikotarpis, netekome svarbaus žaidėjo. Vis dėlto fiziškai šįkart atsilaikėme puikiai“, – kalbėjo „Hegelmann“ vyriausiasis treneris Andrius Skerla.

Iš Kauno rajono ekipos į Graikiją išvyko saugas Lazaras Kojičius, šį sezoną Lietuvos čempionate įmušęs 4 įvarčius ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.

UEFA atseikės „Kauno Žalgirio“ klubui 1 mln. 75 tūkst. eurų.

Gargždų ekipa, savo aikštėje pirmavusi 1:0 prieš Marijampolės „Sūduvą“, pralaimėjo dvikovą 1:2. Du įvarčius pelnė „Bangos“ legionierius Sherwinas Seedorfas, vieną iš jų – į savo komandos vartus.

Karo kirvio neužkasė

Vilniaus „Žalgirio“ stratego Vladimiro Čeburino atsistatydinimo tebereikalaujantys sirgaliai vėl surengė protesto akciją.

Žalgiriečiai 2:1 įveikė kitą sostinės ekipą – „Riterius“. Per rungtynes „Žalgirio“ stadiono tribūnoje aistruoliai iškėlė plakatą: „Kontraktas yra, sąžinės nėra“.

Anksčiau V. Čeburinas apie pasitraukimo iš vyriausiojo trenerio pareigų galimybes yra pasakęs: „Turiu sutartį, dirbu ir būsiu atsakingas už rezultatus iki sezono pabaigos.“

Nei Europos klubų Čempionų, nei Konferencijų lygose kalnų nenuvertęs „Žalgiris“ savo sąskaitą papildys UEFA išmoka – 960 tūkst. eurų.

25-as turas

Telšių „Džiugas“–„Kauno Žalgiris“ 1:2 (0:1). 705 žiūrovai. Įvarčiai: 32 min. A. Benchaibas (11 m baudinys, 0:1), 54 min. R. Sobowale'is (1:1), 58 min. D. Georgijevičius (1:2).

Kauno rajono „Hegelmann“–„Panevėžys“ 3:1 (3:1). 357 žiūrovai. Įvarčiai: 12 min. K. N. Abdelis (1:0), 15 min. F. Steponavičius (1:1), 21 min. ir 22 min. P. Popescu (2:1 ir 3:1).

Marijampolės „Sūduva“–Gargždų „Banga“ 2:1 (0:1). 1 043 žiūrovai. Įvarčiai: 20 min. Sh. Seedorfas (0:1), 47 min. Sh. Seedorfas (į savo vartus, 1:1), 74 min. L. Tomas (2:1).

Vilniaus „Žalgiris“–Vilniaus „Riteriai“ 2:1 (1:1). 548 žiūrovai. Įvarčiai: 14 min. L. Estevezas (0:1), 21 min. L. Antalis (1:1), 68 min. M. Cholas (2:1).

Turnyro lentelė

1. „Kauno Žalgiris“  16  4  2  45:12  52

2. „Hegelmann“  16  1  7  40:29  49

3. „Sūduva“  11  9  4  35:23  42

4. „Šiauliai“  10  6  8  38:33  36

5. „Žalgiris“  9  8  7  32:29  35

6. „Džiugas“  10  4  11  22:26  34

7. „Panevėžys“  9  4  11  35:33  31

8. „Banga“  8  4  12  20:26  28

9. „Dainava“  3  5  16  20:48  14

10. „Riteriai“  3  5  17  26:54  14

Šiame straipsnyje:
Lietuvos futbolo čempionatas
Kauno Žalgiris
pergalės
Eivinas Černiauskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų