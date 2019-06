Langą į Europą iškirto per kelias valandas

Prašo mėnesio atostogų

Praėjusį savaitgalį "Stumbro" futbolininkai praleido Lietuvos A lygos 15-ojo turo rungtynes namuose su "Panevėžiu". Tai buvo antras kartas iš eilės, kai ekipa nepasirodė aukščiausiosios lygos mače. Pagrindinės ekipos pėdomis pasekė ir "Stumbras B" kolektyvas, sekmadienį neįžengęs į aikštę per taip pat Kaune numatytą miesto derbį su "Hegelmann Litauen".

Sprendimą dėl neįvykusių 14-ojo ir 15-ojo A lygos turo rungtynių priims Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Drausmės komitetas. Tikėtina, kad "Stumbro" varžovams bus įskaitytos vadinamosios techninės pergalės (3:0), kaip tai neseniai nutiko su neįvykusia LFF taurės akistata tarp "stumbriečių" ir Vilniaus "Žalgirio".

Be to, kauniečiams bus skirtos piniginės baudos ir gresia A lygos licencijos atėmimas. Nors kalbama ir apie "Stumbro" pašalinimą iš A lygos dalyvių gretų, patys lygos klubai lyg ir sutiko atidėti visas kauniečių rungtynes iki pat rugpjūčio. Esą odiozinio airio Richardo Walsho valdomas klubas iki to laiko sugebės rasti lėšų ir pratęsti savo pasirodymą Lietuvos čempionate, kuriame su 15 taškų kol kas rikiuojasi 5-as.

Išsaugojo bilietą Lietuvai

Kita Kauno ekipa "Kauno Žalgiris" A lygoje savaitgalį pelnė tašką Klaipėdoje su "Atlantu" (1:1) ir, surinkęs 23 taškus, žengia 4-oje pozicijoje. Dabar visos kauniečių pastangos nukreiptos į greitą ir intensyvų pasirengimą UEFA Europos lygos atrankos turnyrui, kurio pirmame etape jų laukia mūšiai su Limasolio "Apollon" ekipa.

Apie galimą tolesnį "Stumbro" likimą ir netikėtą Kauno klubų rokiruotę kalbėjomės su LFF generaliniu sekretoriumi Edgaru Stankevičiumi.

"Mūsų svarbiausias tikslas buvo, kad Lietuvos klubai neprarastų ketvirto kelialapio į UEFA taurių turnyrus. Pripažinsiu, situacija buvo neeilinė, nes asmeniškai neatsimenu tokio precedento, kad, likus savaitei iki burtų traukimo, kuri nors šalis būtų pakeitusi vieną dalyvį kitu", – teigė E.Stankevičius.

Precendento nebuvo

– Iki UEFA Europos lygos turnyro starto lieka vos dvi savaitės. Ar buvo lengva įtikinti UEFA, kad iš Kauno "Stumbro" atimtą licenciją būtų galima perduoti "Kauno Žalgiriui"?

– Iš tiesų mes jau kurį laiką matėme procesus "Stumbro" klube, tad pokalbiai su Kauno klubų vadovais ir pačia UEFA prasidėjo dar prieš keletą savaičių. Konsultavomės, kaip elgtis esant vienai ar kitoje situacijai, nes ir pačios UEFA pareigūnai neatsiminė precedento, kad klubas pats dėl finansinių sunkumų atsisakytų vietos jų rengiamame turnyre. Yra buvę, kad dėl tam tikrų priežasčių kokios nors šalies federacija skiria sankcijas savo klubui ir pakeičia jį kitu (taip prieš keletą metų buvo nutikę Bulgarijos pirmenybėse – aut. past.), bet tokio atvejo kaip "Stumbro" – dar nebuvo.

Beje, UEFA taip pat turi tam tikrus saugiklius, nes niekas nenori, kad klubas dalyvautų atrankoje, o vėliau atsisakytų tęsti savo veiklą ir paliktų visus su didelėmis skolomis. Tam yra tarpinės finansinės ataskaitos, o europiniai pinigai (apie 250 tūkst. eurų už kiekvieną etapą – aut. past.) klubą pasiekia ne iš karto po varžybų, bet rudenį. Manau, kad "Stumbro" tos lėšos pasiekusios nebūtų.

Taigi, UEFA pasitikėjo mūsų sprendimais ir nuomone, o mes, matydami, kur krypsta situacija, nutarėme licenciją perduoti "Kauno Žalgiriui" – artimiausiam pretendentui į šį bilietą (žalgiriečiai pernai liko per žingsnį nuo vietos UEFA varžybose).

– UEFA – konservatyvi organizacija, tad biurokratiniai procesai ten vyksta gana lėtai. Ar nekilo sunkumų surengiant šią savotišką operaciją dėl elementarios laiko stokos?

Į LFF būstinę atvykęs žaidėjas papasakojo šį sezoną nėkart negavęs atlyginimo ir neseniai turėjęs parduoti asmeninį kompiuterį, kad turėtų už ką pavalgyti.

– Tiek mes, tiek UEFA pareigūnai padirbėjome labai operatyviai. Aišku, jie jau buvo iš anksto perspėti, kad gali reikėti jų skubios pagalbos. Bet realiai viskas įvyko vos per kelias valandas. Praėjusį pirmadienį (birželio 17 d.) UEFA gavo užklausimą ir per trumpą laiką gavome UEFA generalinio sekretoriaus oficialų laišką, kad pavadinimas burtų ceremonijoje pakeistas į "Kauno Žalgirį". Neslėpsiu, buvo malonu, kad visi tinkamai atlikome savo darbus.

– Tačiau tų pastangų gal ir nebūtų prireikę, jei prieš sezoną į tuo metu jau prasidėjusią suirutę "Stumbro" stovykloje būtų griežčiau pažiūrėjęs LFF Licencijavimo komitetas. Ar jūs patys ko nors pasimokėte iš šios istorijos?

– Tuomet klubo situacija nebuvo tokia tragiška. Nepamirškite, kad kalbama apie klubą, kuris buvo užsitikrinęs garantuotą mažiausiai kelių šimtų tūkstančių eurų finansinę injekciją iš UEFA. Niekas nesitikėjo, kad jie elementariai nesusivaldys finansinių srautų. Juk yra galimybės paimti banko paskolas, vėliau jas grąžinant ir t.t.

Vis dėlto reikia pripažinti, kad situacija su "Stumbru" dar sykį parodė, kad ir mūsų licencijavimo procese yra daug spragų. Negali būti, kad sezono pradžioje klubas "popieriuje" atitinka visus UEFA turnyro dalyviui taikomus kriterijus, o vos po kelių mėnesių staiga nebegali tęsti pasirodymo net nacionaliniame čempionate. Akivaizdu, kad ir mes turėsime imtis pokyčių licencijavimo srityje. Galbūt ankstinsime patį procesą, pasibaigus A lygos pirmenybėms, dar iki einamųjų metų pabaigos, išanalizuodami kiekvieno klubo trijų ketvirčių finansinę ataskaitą ir pagal tai pasidarydami pirmines išvadas apie jų finansinę sveikatą. O kitų metų pradžioje dar kartą patikrintume situaciją jau pagal visų metų ataskaitą. Taip būtų daugiau galimybių matyti klubo atsiskaitymus su žaidėjais, skolas ir t.t.

– Kokia "Stumbro" situacija yra dabar? Kokie galimi sprendimai?

– Kalbant apie skolas, švelniai tariant, nekokia. Sulaukėme nemažai skundų iš žaidėjų, prašymų padėti, nutraukti sutartis su klubu. Pavyzdžiui, į LFF būstinę buvo atvykęs žaidėjas, kuris papasakojo šį sezoną nėkart negavęs atlyginimo ir neseniai turėjęs parduoti asmeninį kompiuterį, kad turėtų už ką pavalgyti. Negalėjome į tai nereaguoti. Tiesa, federacija padarė nemažai žingsnių, kad padėtų klubui išsikapstyti, tačiau iš jų pusės pasigedome ir pastangų, ir konkretaus plano. Vien už NFA stadiono nuomą mums jie yra skolingi per 20 tūkst. eurų. Dar tiek pat siekia įsiskolinimai už legionierių mokesčius, įvairios klubo gautos nuobaudos. Nepaisant to, mes sutikome skolas atidėti ir leidome toliau žaisti A lygos rungtynes, o jie tiesiog atsisakė eiti į aikštę – tiksliau, toks buvo prezidento (R.Walsho) nurodymas. Tai, kad klubas esą neranda 300 eurų rungtynėms surengti – sumokėti už medicinines paslaugas, apsaugą, labai daug pasako apie savininko poziciją. Pastaruoju metu jis buvo išdėstęs, kad neketina išlaikyti dublerinės "Stumbro" komandos, nors tai A lygos dalyviams privaloma.

Dabar laukiame A lygos klubų reakcijos. Mes, savo ruožtu, antradienį ketiname išdėstyti LFF poziciją ir paskelbti savo sprendimus.