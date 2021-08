Klaipėda jau pasiruošusi priimti Futsal pasaulio čempionatą

Rugsėjo mėnesį rengiamas čempionatas taps dar vienu svarbiu istoriniu sporto renginiu Lietuvoje. Daugiafunkcė „Švyturio“ arenos sistema ne kartą priėmė skirtingas sporto šakas. 2017 metais organizuotas ledo ritulio turnyras „CROWNS Baltic challenge cup“, kuriame ant ledo stojo geriausi visų laikų Lietuvos ledo ritulininkai – Dainius Zubrus ir Darius Kasparaitis. Ne kartą ant „Švyturio“ arenos ledo įspūdingus triukus demonstravo Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko.

Daugiafunkcė arena

„Daugiafunkciškumui padidinti „Švyturio“ arena ketina adaptuoti pagrindinę aikštę daugiau skirtingų sporto šakų varžyboms. Keliamas tikslas surengti kuo daugiau įvairesnių ir kokybiškesnių renginių“, – sako „Švyturio“ arenos direktorė Aida Aleksandrovienė.

Jau visai netrukus „Švyturio“ arena savo lankytojus žada nustebinti ir technologiniais sprendimais, kuriuos galime išvysti tik didžiausiose pasaulio arenose. „Siūlysime dar įvairesnį repertuarą, diegsime daugiau patogumo ir įspūdžių žiūrovams suteikiančius technologinius sprendimus. Nuolat stebime naujoves pasaulio arenų tendencijose ir adaptuosime Klaipėdoje“, – teigia „Infrastruktūra LT“ įmonių grupės valdančios arenos vadovas Paulius Baltrėnas.

„Švyturio“ arena taip pat suka tvarumo keliu. Jau dabar 100 proc. elektros energijos naudoja iš atsinaujinančių energetinių šaltinių. Atsisakoma ir vienkartinio plastiko naudojimo.

Regiono pasididžiavimas

Prieš dešimt metų duris atvėrusioje arenoje startas buvo duotas vienam svarbiausių sporto renginiui Europoje – 2011 metų krepšinio čempionatui. „Tai buvo didžiausias iššūkis suorganizuoti ir priimti Senojo žemyno pirmenybes, kurios įvyko tik atsidarius arenai. Tuo metu arenos komanda neturėjo tiek patirties, kiek turi dabar“, – teigia „Švyturio“ arenos direktorė A. Aleksandrovienė.

Ryškiausias visų laikų sporto renginys Lietuvoje ir „Švyturio“ arenos atidarymas emocijas kelia ir uostamiesčio merui Vytautui Grubliauskui.

„Puikiai atsimenu jaudinančias atidarymo akimirkas, įspūdingą Europos krepšinio fiestą: man, ką tik pradėjusiam mero politinę karjerą, tai tapo nepamirštamu įvykiu. Šiandien galime drąsiai teigti, kad lūkesčiai ir viltys dėl arenos buvo pateisintos su kaupu“, – teigia V. Grubliauskas.

Arenos vadovės teigimu, prieš dešimt metų arenos atidarymas suteikė didesnių galimybių Lietuvos atlikėjams, o uostamiesčio gyventojai iki šiol gali mėgautis arenos teikiamais privalumais: tiek turinio, tiek infrastruktūros prasme – jaukios lankytojų zonos, moderni garso sistema, patogūs ir saugūs įėjimai.

Pratęsė sutartį

Dešimtmetį trukęs Klaipėdos arenos ir „Švyturio-Utenos alus“ bendradarbiavimas pratęstas dar 5 metams. Arena toliau bus vadinama vieno populiariausių Lietuvos prekių ženklo „Švyturio“ vardu, o vadovų teigimu, ilgalaikė partnerystė parodo abipusį partnerių pasitikėjimą.

„Mūsų įmonė gimė Klaipėdoje ir gyvuoja čia beveik 240 metų. Tiek metų esame kartu, kai klaipėdiečiai džiaugiasi ir švenčia. Todėl nekyla jokių abejonių – Klaipėdoje turi būti „Švyturio“ arena, kuri dovanoja miestui nepamirštamus renginius, jų mylimų atlikėjų pasirodymus, sporto pergales. Todėl su džiaugsmu pratęsiame mūsų sutartį“, – teigia „Švyturio-Utenos alus“ generalinis direktorius Rolandas Viršilas.

Per 10 metų viena didžiausių šalies arenų suorganizavo 712 įvairių renginių: 340 koncertus, taip pat 292 sporto renginius, 50 įvairių parodų bei 30 šeimos renginių. Juose apsilankė daugiau nei 2 mln. lankytojų. Didžiausias koncertas vyko, kai į areną sugužėjo per 8500 SEL grupės gerbėjų. Per dešimt metų „Švyturio“ arena tapo ir geidžiamu darbdaviu – iki šiol net 60 proc. arenos administracijos darbuotojų dirba nuo pat pirmos atidarymo dienos.