„Kauno Žalgiris“ svarbią dvikovą pasitinka gerokai praretėjęs

Marijampolės „Sūduva“ – Klaipėdos „Atlantas“. Spalio 30 dieną 18 val. Marijampolė, „Arvi“ arena. Ankstesnės rungtynės: 5:0, 4:0, 4:1, 4:0

Iki trečiojo čempiono titulo iš eilės sūduviečiams trūksta vos dviejų pergalių, tad pirmąjį žingsnį Marijampolės klubas sieks žengti jau šį trečiadienį.

Vladimiro Čeburino kariauna A lygoje nepralaimi daugiau negu 4 mėnesius, tačiau atsipalaiduoti neketina – tą patvirtino tiek Semiras Kerla, tiek Paulius Golubickas. „Atlantas“ šiemet yra itin palankus varžovas: iškovotos visos 4 pergalės, įmušta net 17 įvarčių, o praleistas vos vienas. „Sūduvai“ koją pakišti gali tik oponento neįvertinimas ir pernelyg ankstyvas atsipalaidavimas. Vis dėlto toks scenarijus yra sunkiai įmanomas – V. Čeburinas pasižymi reiklumu, be to, komandoje yra ne vienas žaidėjas, norintis gauti daugiau žaidimo laiko. Tikėtina, kad šiame mače vėl galime pamatyti Eligijų Jankauską, kuris ir šį sykį pasiruošęs prapliupti įvarčiais.

„Atlantas“ pastaruoju metu banguoja: pergalė prieš „Riterius“, lygiosios Panevėžyje ir netikėtas pralaimėjimas „Palangai“. Pastarosios rungtynės suerzino strategą Viktorą Dobrecovą, kuris apie itin nykų komandos žaidimą pernelyg nedaugžodžiavo. Klaipėdos klubas šiemet akistatose su „Sūduva“ visus sykius buvo sutriuškintas, tačiau iki pirmojo praleisto įvarčio atrodydavo solidžiai ir kartais netgi nenusileisdavo čempionato favoritams. Kovoti dėl staigmenos Marijampolėje šį kartą bus sunkiau – ekipai nepadės diskvalifikuotas puolėjas Darvydas Šernas bei atraminis saugas Akinjide Idowu.

Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Spalio 30 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:0, 2:1, 2:0, 5:0

Į nokautą po dviejų skaudžių pralaimėjimų pasiųsti žalgiriečiai sieks atsitiesti dvikovoje su „Panevėžiu“.

10 taškų per penkerias rungtynes – tokia praraja skiria dvi pirmaujančias čempionato komandas. „Žalgiris“ ne tik privalo laimėti visus penktojo rato mačus, įskaitant ir dvikovą Marijampolėje, bet ir tikėtis, kad „Sūduva“ šios atkarpos metu surinks 5 taškus arba mažiau. Vicečempionų saugas Matas Vareika teigė, jog klubas sieks žengti be menkiausio kluptelėjimo ir, tikėtina, kad po traumos jau atsigavusį futbolininką galėsime dažniau pamatyti rungtynių metu. Kas be ko, įvarčių alkį vėl sieks numalšinti Tomislavas Kišas. 22 įvarčius pelnęs rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas trijuose mačuose baudė „Panevėžį“ ir bus pasiryžęs tą padaryti dar kartą.

„Panevėžys“ pastaruoju metu žaidė su pirmaujančiomis čempionato komandomis ir tų dvikovų metu buvo neretai triuškinamas. Gana neblogai funkcionavusi Aukštaitijos sostinės klubo gynyba rugsėjį ir spalį išsikvėpė, dažnai klydo ir praleido labai įvarčių. Žinoma, prie to prisidėjo ir netektys, kurių ekipoje yra išties nemažai. Po rezultatyvaus mačo su „Kauno Žalgiriu“ prislopo beveik visi „Panevėžio“ atakuojantys žaidėjai – Sebastianas Vasquezas, Patrikas Bordonas ir Ernestas Veliulis gali kelti daug problemų varžovams ir nuo jų pasirodymo Vilniuje priklausys, kiek intrigos pamatysime LFF stadione.

Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Spalio 31 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3, 1:0, 0:1, 0:0

Ketvirtadienį įvyks centrinės 29-ojo turo rungtynės, kuriose grumsis klubai, nusitaikę į trečią turnyro lentelės vietą. Sirgalių dėmesiui – įėjimas į šį mačą yra nemokamas.

„Riteriams“ dar sykį pavyko amortizuoti susidariusią situaciją bei atsitiesti po nesėkmės Klaipėdoje prieš vietos „Atlantą“. Per šį laiką Alberto Rybako vadovaujami futbolininkai sužaidė trejas rungtynes ir iškovojo 4 taškus, tačiau dvikovos su „Sūduva“ ir „Kauno Žalgiriu“ galėjo susiklostyti kur kas sėkmingiau. Prisijungus prie komandos Justinui Januševskiui, „Riteriai“ du kartus nepraleido įvarčio. Pastarosiose rungtynėse prabilo ir Teremas Moffi, tad sostinės klubo stovykloje – nemažai pozityvių momentų prieš bene svarbiausias penktojo rato rungtynes.

„Kauno Žalgiris“ nuo vilniečių atsilieka 2 taškais ir į svarbias rungtynes išvykoje žengs gerokai nukraujavęs. Komandai dėl diskvalifikacijų negalės padėti net keturi žaidėjai – Arūnas Klimavičius, Martynas Dapkus, Dominykas Galkevičius bei Deivydas Matulevičius. Susidarius tokiai situacijai, tikėtina, kad gynybos linijoje vėl rungtyniaus Rudinilsonas Silva, o atakos smaigalyje vietą užims Rokas Krušnauskas arba Philipas Otele. Žalgiriečiai pastarajame komandų susidūrime daugiau negu valandą žaidė mažumoje – realu, jog svečiai daugiau dėmesio skirs gynybai, o kad jie tą sugeba gerai daryti yra jau ne kartą įrodė.