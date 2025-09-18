Istoriniame Europos žurnalistų futbolo čempionate – Lietuvos bronza

Sporto komplekso „Druskininkai“ stadione dvi dienas vykusiose varžybose dalyvavo net 14 šalių atstovai – tokio dydžio sporto varžybų iki šiol dar nėra regėjęs nė vienas Senojo žemyno žurnalistų forumas.
Lietuvai, kaip ir kasmet, šiose varžybose atstovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos sporto klubo „PRESS‘as“ komanda, kurios garbę gynė puikiai mūsų šalies sporto gerbėjams pažįstami veidai Tautvydas Vencevičius, Ervinas Kvitkauskas, Marius Bagdonas, Aurimas Tamulionis, Kęstutis Rimkus, Karolis Tretjakas, Romanas Buršteinas, Rimas Mauricas, Raimundas Celencevičius, Zigmantas Jurevičius ir kt.
Lietuviai pirmąją varžybų dieną aplenkė šešias kitas komandas ir A grupėje finišavo pirmoje pozicijoje.
Čempionatą Lietuvos žurnalistai pradėjo lygiosiomis 1:1 su lenkais, o vėliau pasiekė keturias pergales iš eilės – 1:0 įveikti serbai, 5:0 sutriuškinti latviai, rezultatu 1:0 nugalėti vokiečiai ir armėnai. Paskutinėse grupės rungtynėse sužaista lygiosiomis 1:1 su Sakartvelo komanda.
Antrą čempionato dieną vykusias atkrintamąsias varžybas „PRESS‘as“ pradėjo triuškinama pergale ketvirtfinalyje 3:0 prieš Azerbaidžano atstovus. Pusfinalyje lietuvių ir ukrainiečių susitikimo pagrindinis laikas baigėsi lygiosiomis 1:1, o baudinių serijoje prireikė net keturiolikos smūgių nugalėtojui išaiškinti. Po baudinių loterijos lietuviai nusileido Ukrainos komandai 4:5.
Dvikovoje dėl trečios vietos Lietuva susitiko su Serbijos komanda. Šią komandą grupės turnyre lietuviai buvo įveikę 1:0. Nors šeimininkai ir vėl turėjo iniciatyvą, galiausiai bronzos medalių likimą lėmė baudinių serija. „PRESS‘o“ vartus gynęs T. Vencevičius atrėmė net tris baudinius iš penkių ir lietuviai išplėšė pergalę 3:2.
Per pagrindinį laiką taip ir nepralaimėję nė vienerių čempionato rungtynių, šeimininkai tenkinosi bronzos medaliais.
Europos čempionų taurę išsivežė Armėnijos komanda, finale dramatiškai 2:0 pranokusi ukrainiečius. Įdomu tai, kad Armėnijos atstovai vos pateko į atkrintamąsias, kai A grupėje užėmė ketvirtą vietą, paskutinę akimirką tik dėl geresnio įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumo, aplenkę penktoje likusius lenkus. Beje, grupės varžybose lietuviai būsimus čempionus pranoko 1:0.
Be jau minėtų ekipų Europos čempionate dalyvavo Vokietijos, Graikijos, Čekijos, Vengrijos, Rumunijos, Latvijos, Sakartvelo bei Baltarusijos komandos. Pastarajai atstovavo nuo diktatoriško režimo pabėgę ir Lietuvoje bei Lenkijoje dirbantys žiniasklaidos atstovai. Graikams, rumunams ir serbams tai buvo debiutas tokio pobūdžio turnyre.
„Labai džiaugiamės, kad su Lietuvos futbolo federacijos ir Druskininkų miesto pagalba du dešimtmečius puoselėta tradicija pagaliau išaugo į Europos žurnalistų futbolo čempionatą. Nedažnai mūsų šalyje vyksta sporto renginiai, kurie sutraukia tiek daug valstybių atstovų. Visi kartu surėmę pečius Lietuvoje surengėme didžiulį tarptautinio masto renginį, kuris sulaukė pačių geriausių atgarsių iš čempionato dalyvių. Buvo padarytas istorinis žingsnis ir tikimės, kad prie tolesnio Europos čempionatų organizavimo prisidės ir tarptautinės organizacijos – Europos futbolo asociacija UEFA bei Tarptautinė sporto žurnalistų asociacija AIPS. Su jomis jau buvo aptartas galimas bendradarbiavimas dar prieš šį čempionatą“, – teigė turnyrą organizuojančios Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir „PRESS‘o“ vadovas Tautvydas Vencevičius.
„Snow arenoje“ vykusioje apdovanojimų ceremonijoje komandas pasveikino ir apdovanojo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius. Visiems dalyviams buvo įteikti specialiai jų komandoms pagal valstybių vėliavų spalvas sukurti „hummel“ marškinėliai, ant kurių puikavosi ir Europos čempionato logotipas.
Geriausius čempionato futbolininkus apdovanojo Lietuvos rinktinės treneris, Čempionų lygos laimėtojas Edgaras Jankauskas. Geriausiu vartininku buvo pripažintas T. Vencevičius, geriausio gynėjo apdovanojimas skirtas ukrainiečiui Ruslanui Okseniukui, o tarp atakuojančio plano žaidėjų labiausiai išsiskyrė armėnas Hovhannes Mambrejanas. Rezultatyviausiu žaidėju tapo vengras Gergo Olaszas, o naudingiausio žaidėjo prizą išsivežė čempionų lyderis Davitas Jeghiazarjanas. Geriausiems žaidėjams atiteko „Noewe Legal“ ir „Švyturys nealkoholinis“ prizai bei Lietuvos rinktinės marškinėliai.
Seniausias Lietuvos kurortas sportui neabejingus žiniasklaidos atstovus priėmė jau penkioliktus metus iš eilės. 2005 m. pradėtas rengti turnyras startavo Vilniuje, vėliau metams persikėlė į Kėdainius, o nuo 2010 m. šeimininkauja Druskininkuose. Per visą šio turnyro istoriją Lietuvoje apsilankė daugiau negu dvidešimties valstybių atstovai.
