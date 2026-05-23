Kauniečiai atkreipė dėmesį į krano strėlę virš gatvės: įžvelgė pavojų

„Jonavos gatvės gale, tiesiai virš gatvės, paliktas iškeltas kranas. Matomai, džiugins kauniečius ir miesto svečius visą savaitgalį. Įdomu, jeigu kokia hidraulinė žarna trūktų, kiek vienu metu būtų galima užmušti žmonių laukiančių sankryžoje? Šiaip kai tokie dalykai vyksta, gatvė būna uždaryta, bet šį kartą, matyt, buvo padaryta išimtis Kauno miesto gimtadienio proga“, – dėstė portalo kauno.diena.lt skaitytojas.
Valstybinės darbo inspekcijos Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijose galima rasti apibrėžimą, jog pavojinga krano zona laikomas ir plotas po strėle ar kroviniu. Taip pat nurodoma, kad darbuotojams draudžiama būti kėlimo įrenginio pavojingoje zonoje kranui dirbant (net ir atliekant tuščios strėlės posūkius ar judesius), siekiant išvengti mirtinų traumų strėlės lūžimo, kablio nukritimo ar nenumatyto mechanizmo suveikimo atveju. Tad Jonavos gatve važiuojantys vairuotojai turėtų pasisaugoti iškeltos krano strėlės jiems virš galvų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)