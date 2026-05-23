 Kauniečiai atkreipė dėmesį į krano strėlę virš gatvės: įžvelgė pavojų

Kauniečiai atkreipė dėmesį į krano strėlę virš gatvės: įžvelgė pavojų

2026-05-23 15:32 kauno.diena.lt inf.

A1 kelyje statomas naujas tiltas per Nerį. Kauniečiai atkreipė dėmesį į tai, kad kelininkų technika gali kelti pavojų, mat krano strėlė palikta tiesiai virš Jonavos gatvės važiuojamosios dalies. Pasak skaitytojų, tokia technika turėtų būti palikta saugiai nusukta į šoną ar visai suskleista.

<span>Kauniečiai atkreipė dėmesį į krano strėlę virš gatvės: įžvelgė pavojų</span>
Kauniečiai atkreipė dėmesį į krano strėlę virš gatvės: įžvelgė pavojų / Portalo kauno.diena.lt skaitytojo nuotr.

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„Jonavos gatvės gale, tiesiai virš gatvės, paliktas iškeltas kranas. Matomai, džiugins kauniečius ir miesto svečius visą savaitgalį. Įdomu, jeigu kokia hidraulinė žarna trūktų, kiek vienu metu būtų galima užmušti žmonių laukiančių sankryžoje? Šiaip kai tokie dalykai vyksta, gatvė būna uždaryta, bet šį kartą, matyt, buvo padaryta išimtis Kauno miesto gimtadienio proga“, – dėstė portalo kauno.diena.lt skaitytojas.

Valstybinės darbo inspekcijos Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijose galima rasti apibrėžimą, jog pavojinga krano zona laikomas ir plotas po strėle ar kroviniu. Taip pat nurodoma, kad darbuotojams draudžiama būti kėlimo įrenginio pavojingoje zonoje kranui dirbant (net ir atliekant tuščios strėlės posūkius ar judesius), siekiant išvengti mirtinų traumų strėlės lūžimo, kablio nukritimo ar nenumatyto mechanizmo suveikimo atveju. Tad Jonavos gatve važiuojantys vairuotojai turėtų pasisaugoti iškeltos krano strėlės jiems virš galvų.

Šiame straipsnyje:
krano strėlė
pavojus
Jonavos gatvė

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Komentarai

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Komentarai

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Slabodke
Paleiskit henyte greiciau i laisve tai vel dings visi oziai nes dabar tai baisu visa gyvenima krano streles palikinedavom dar kokia mišalka pakabindavom o cia b... T ozys atsirado kazkoks. Tik i snuki tokiam
1
-3
Ponas visvaldas
Nu jus tikrai debilai ar tik apsimetat kas tau gali nukrist kaip stovi apsaugos nebent tavo penis gali taip pasielgt o ne strele
1
-1
šoferis
reikia padidint greitį, kad nespėtų nukrist
2
-1
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