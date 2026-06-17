Žiniasklaida: Iranas ėmėsi veiksmų prieš Pasaulio futbolo čempionate protestavusius sirgalius

Naujienų portalas „Nour News“ antradienį pranešė, kad buvo nustatyta keleto sirgalių tapatybė ir šiuo metu baigiama rengti bylų medžiaga, kad būtų galima imtis teisinių veiksmų, be kita ko, tikėtina, Irane įšaldant jų turtą.
Teherano teisėsaugos institucijos panašių priemonių tokių „neramumų kėlėjų“ atžvilgiu planuoja imtis ir per kitas šalies komandos varžybas su Belgija ir Egiptu.
Pirmadienį Los Andžele vykusias rungtynes, kurios baigėsi rezultatu 2:2, stebėjo ir islamo režimo šalininkai, ir priešininkai, jų metu buvo iškelta tiek dabartinė, tiek senoji Irano vėliava. Keletą senųjų vėliavų su liūtu ir saule konfiskavo tvarkdariai.
Taip pat buvo iškeltas plakatas su užrašu „42,000#IranMassacre“ („42 tūkst. nužudytųjų Irane“) – tai, kaip galima manyti, buvo užuomina į tariamą sausio mėnesį vykusių vyriausybės represijų prieš protestuotojus Irane aukų skaičių.
Buvo ir plakatas su užrašu „Minab168“ – manoma, kad tai užuomina į žuvusiuosius per smūgį mergaičių mokyklai, kuris buvo suduotas vasario 28 d. – pirmąją JAV ir Izraelio antskrydžių kampanijos Irane dieną. Teigiama, kad šio incidento kaltininkė – JAV raketa.
Irano himnas buvo nušvilptas, nors du Irano ekipos įmušti įvarčiai buvo sutikti su didžiuliu entuziazmu.
„Džiaugiuosi galėdamas čia palaikyti Irano žmones, bet režimo nepalaikau“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė vienas netoli stadiono kalbintas sirgalius.
Los Andžele gyvena didelė išeivių iš Irano bendruomenė.
Naujausi komentarai