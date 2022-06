Žiniasklaida: Afganistane žemės drebėjimas pražudė 1 tūkst. žmonių, 1,5 tūkst. – sužeisti

Afganistano valstybinė naujienų agentūra praneša, kad per žemės drebėjimą šalies rytuose žuvo tūkstantis žmonių ir dar 1,5 tūkst. buvo sužeisti.

Valstybinė naujienų agentūra „Bakhtar“ atnaujino žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių, pareigūnams bandant padėti nukentėjusiems per trečiadienį vykusį drebėjimą.

Manoma, kad žuvusiųjų skaičius didės, nes gelbėtojai dar tikrina drebėjimo neatlaikiusių namų griuvėsius.

5,9 balo žemės drebėjimas didžiausią žalą padarė kalnuotoje rytinėje šalies dalyje, kur žmonės ir taip gyveno labai sunkiai.

Gelbėjimo darbai veikiausiai bus sudėtingi, nes daugelis tarptautinių pagalbos agentūrų paliko Afganistaną po to, kai pernai valdžią užgrobė Talibanas, o JAV chaotiškai išvedė savo kariuomenę, užbaigdama jos ilgiausią dalyvavimą per visą šalies istoriją užsienio kare.

Afganistanas išgyvena humanitarinę krizę, kurią dar labiau komplikavo Talibano sugrįžimas į valdžią pernai rugpjūtį.

Žuvusiųjų skaičius visą dieną nuolat augo, ateinant pranešimams iš sunkiai pasiekiamų kalnų vietovių. Šalies aukščiausiasis lyderis Hibatullah Akhundzada (Hibatula Achundzada) įspėjo, kad aukų skaičius tikriausiai augs toliau.

Anksčiau genties lyderis Yaqubas Manzoras (Jakubas Manzoras) iš Paktikos provincijos – vieno iš labiausiai nukentėjusių regionų– sakė, kad gyventojai vyksta į nelaimės rajoną padėti nukentėjusiesiems.

„Vietos turgūs uždaryti, visi žmonės nuskubėjo į paveiktus rajonus“, – telefonu naujienų agentūrai AFP sakė jis.

Filmuotoje medžiagoje iš Paktikos provincijos matyti į sraigtasparnius nešami nukentėjusieji. Internete išplito sugriuvusių namų ir griuvėsius tikrinančių gyventojų vaizdai.

Pasiūlymai padėti

Dar prieš Talibanui užgrobiant valdžią Afganistano gelbėjimo tarnyboms būdavo sunku tvarkytis su šalyje dažnų gamtinių nelaimių padariniais. Tarnybos turi labai nedaug skraidyti tinkamų lėktuvų ir sraigtasparnių, tad galimybės teikti skubią pagalbą dažnai būna ribotos.

„Vyriausybė dirba pagal savo pajėgumus, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Talibano aukšto rango pareigūnas Anasas Haqqani (Anasas Hakanis). – Tikimės, kad tarptautinė bendrija ir pagalbos agentūros taip pat padės mūsų žmonėms šioje baisioje padėtyje.“

Jungtinės Tautos ir Europos Sąjunga skubiai pasiūlė pagalbą.

„Vertinimo komandos jau išsiųstos į virtinę paveiktų rajonų“, – tviteryje pranešė JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (UNOCHA) Afganistane.

ES specialusis atstovas Afganistanui Tomas Niklassonas (Tomas Niklasonas) tviteryje parašė: „ES stebi situaciją ir yra pasirengusi koordinuoti bei teikti skubią... pagalbą paveiktiems žmonėms ir bendruomenėms.“

Regione, kuriam priklauso Afganistanas, susiduria Indijos ir Eurazijos tektoninės plokštės, todėl žemės drebėjimai čia yra dažni. Per juos sugriūva prastai pastatytų namų, ligoninių ir kitų pastatų.

Dešimtys žmonių žuvo ar buvo sužeisti sausio mėnesį per du žemės drebėjimus vakarinėje Afganistano Badgiso provincijoje.

2015 metais per stiprų žemės drebėjimą Afganistano šiaurės rytuose ir Pakistano šiaurėje žuvo daugiau kaip 380 žmonių. 2002-aisiais per 6,1 balo žemės drebėjimą Afganistano šiaurėje žuvo apie 1 tūkst. žmonių, o 1998-aisiais per 6,1 balo drebėjimą atokiame šalies šiaurės rytų regione – mažiausiai 4,5 tūkst. žmonių.

Popiežius Pranciškus Vatikane savo savaitinės bendrosios audiencijos pabaigoje pasimeldė už vėliausio drebėjimo aukas, išreiškė solidarumą su sužeistaisiais ir nukentėjusiaisiais.

Naujausias drebėjimas įvyko Afganistanui išgyvenant didelę humanitarinę krizę, padidėjusią Talibanui sugrįžus į valdžią.

Pagalbos agentūros ir Jungtinės Tautos nurodo, kad Afganistanui šiais metais reikia milijardų dolerių (eurų) šiai krizei spręsti.

Pagalbos agentūros ypač akcentuoja, kad šaliai reikia geriau pasirengti tokioms nelaimėms kaip žemės drebėjimai, potvyniai ir žemės nuošliaužos.

Trečiadienio drebėjimas buvo juntamas Lahore Pakistane už maždaug 480 km nuo epicentro, pranešama JAV Geologijos tarnybos (USGS) ir Europos seismologijos agentūros EMSC interneto svetainėse.