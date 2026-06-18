Zelenskis pranešė su Trumpu ir Macronu dar kartą aptaręs Ukrainos klausimą

„Tai buvo svarbus koordinacinis pokalbis, galintis lemti reikšmingus pokyčius“, – trečiadienį vėlai vakare platformoje „X“ rašė V. Zelenskis, daugiau informacijos neatskleisdamas.
„Esu dėkingas prezidentui Trumpui už jo dėmesį Ukrainai ir ryžtą prisidėti prie pastangų siekti taikos“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis tiek su D. Trumpu, tiek su E. Macronu susitiko Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimo Prancūzijos kurortiniame Eviano miestelyje, kur viena iš aptartų temų buvo karas Ukrainoje, užkulisiuose.
Ukrainos prezidentas trečiadienį vėlai vakare atvyko į Briuselį, kur ketvirtadienį ir penktadienį vyks Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, ir susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte bei Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriumi.
Kyjivas visų pirma siekia stiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus ir įsigyti iš JAV oro gynybos sistemų gamybos licencijų, platformoje „Telegram“ teigė V. Zelenskis.
Jis taip pat padėkojo M. Rutte‘i už kvietimą atvykti į liepos 7-8 d. Ankaroje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.
Rusija tvirtina, kad viena iš priežasčių, dėl kurių ji prieš daugiau nei ketverius metus pradėjo invaziją, buvo Ukrainos siekis įstoti į NATO.
„Stengiamės stiprinti Ukrainą, mūsų bendradarbiavimą ir diplomatines perspektyvas, – teigė V. Zelenskis. – Mums reikia taikos. Ir darome viską, kad ji būtų pasiekta kuo greičiau.“
NATO gynybos ministrai ketina ketvirtadienį susitikti Briuselyje, kad pasirengtų artėjančiam aljanso viršūnių susitikimui.
B. Pistorius ir jo kolega iš Didžiosios Britanijos turėtų kartu pirmininkauti vėliau tą pačią dieną įvyksiančiam Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimui, kurio metu bus derinama tolesnė karinė pagalba Ukrainai.