 Zelenskis perspėjo ukrainiečius: rusai rengiasi naujam didelio masto smūgiui

Zelenskis perspėjo ukrainiečius: rusai rengiasi naujam didelio masto smūgiui

2026-05-30 00:34
Jūras Barauskas (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje paragino ukrainiečius atidžiai sekti oro pavojaus signalus, nes Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

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Valstybės vadovas pareiškė, kad Ukraina turi žvalgybos duomenų, rodančių, jog Rusija rengia naują didelio masto smūgį, ir paragino žmones atkreipti dėmesį į oro pavojaus signalus bei saugoti savo gyvybes.

Jis pabrėžė, kad Ukrainos gelbėjimo tarnybos budi parengties režimu, o karinės oro pajėgos ir kiti oro erdvės gynėjai, kaip visada, dirbs visą parą.

Kaip jau buvo pranešta, pokalbio su Austrijos kancleriu Christianu Stockeriu metu V. Zelenskis pareiškė, kad rusai rengia naują didelio masto puolimą prieš Ukrainos miestus ir gyvenvietes.

Gegužės 24 d. per Rusijos ataką Kyjive buvo sužeisti 92 žmonės, dar trys asmenys žuvo. Mieste buvo apgriauta apie 300 objektų, tarp jų – beveik 150 gyvenamųjų namų. Iš viso tam antskrydžiui surengti rusai panaudojo 90 raketų ir 600 nepilotuojamųjų orlaivių.

 
Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
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Volodymyras Zelenskis
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