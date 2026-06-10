 Zelenskis patvirtino raketų „Flamingo“ smūgį Rusijos gamykloms

Zelenskis patvirtino raketų „Flamingo“ smūgį Rusijos gamykloms

2026-06-10 12:56
BNS inf.

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos „FP-5 Flamingo“ praėjusią naktį smogė karinės gamybos objektui Rusijos Čiuvašijos respublikoje.

<span>Zelenskis patvirtino raketų „Flamingo“ smūgį Rusijos gamykloms</span>
Zelenskis patvirtino raketų „Flamingo“ smūgį Rusijos gamykloms / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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„Ukrainos raketos „FP-5 Flamingo“ smogė karinei gamyklai Čeboksaruose, kuri tiekia okupacinei kariuomenei komponentus dronams ir raketoms“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

Čeboksarai yra maždaug už 1 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija.

Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste, sakė V. Zelenskis. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte, esančiame maždaug už 800 kilometrų nuo Ukrainos ir Rusijos sienos, kilo gaisras.

Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą.

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