 Volodymyras Zelenskis: Rusija rengia naują masinį smūgį

Volodymyras Zelenskis: Rusija rengia naują masinį smūgį

2026-05-30 09:17
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija rengia „naują masinį smūgį“ šaliai, ir paragino gyventojus imtis veiksmų, kad „apsaugotų savo gyvybes“.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTA nuotr.

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Praėjusį savaitgalį Kyjivas smarkiai nukentėjo nuo didžiulio Rusijos bombardavimo – vieno didžiausių nuo 2022 metų, kai Kremlius pradėjo plataus masto invaziją.

Maskva įspėjo užsienio diplomatus palikti Kyjivą ir pagrasino suintensyvinti išpuolius, siekdama atkeršyti už Ukrainos smūgį bendrabučiui ir profesinei mokyklai Rusijos okupuotame Luhansko regione. Maskvos teigimu, per šį smūgį žuvo 21 žmogus.

„Turime žvalgybos informacijos apie Rusijos rengiamą naują masinį smūgį“, – socialiniuose tinkluose paskelbtoje žinutėje teigė V. Zelenskis.

„Prašome atkreipti dėmesį į oro pavojus, saugoti savo gyvybes. Mūsų tarnybos dirba efektyviai ir yra pasirengusios; Karinės oro pajėgos ir kiti mūsų dangaus gynėjai budės visą parą, kaip visada“, – teigė jis.

Ukrainos prezidentas pakartojo savo raginimą sąjungininkams leisti ir finansuoti raketų „Patriot“, galinčių perimti Rusijos balistines raketas, tiekimą.

Šios savaitės pradžioje jis parašė JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) ir JAV Kongresui, prašydamas „Patriot“ sistemų, kad galėtų reaguoti į intensyvėjančias Rusijos oro atakas.

Ukraina taip pat suintensyvino smūgius okupuotoms teritorijoms ir Rusijai, atsakydama į kasdienius Rusijos bombardavimus.

JAV tarpininkaujamos pastangos derėtis dėl konflikto pabaigos įstrigo nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios, kuris sugeria Vašingtono dėmesį ir išteklius.

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