Vokietijos policija surengė operaciją prieš dvi organizuotas nusikalstamas grupuotes

Berlyno prokuratūra socialiniame tinkle „Twitter“ informavo, kad per reidus, nukreiptus prieš neteisėtą prekybą narkotikais ir ginklais, buvo sulaikyti du asmenys.

Be to, pareigūnai atlieka tyrimą dėl kūno sužalojimo per konfliktą tarp arabų ir čečėnų organizuotų nusikalstamų grupuočių pernai lapkritį, nurodė prokurorai. Tuo laikotarpiu būta kelių smurtinės konfrontacijos tarp šių grupuočių narių atvejų.

Sostinės policija savo ruožtu pranešė, kad reiduose dalyvavo per 500 pareigūnų, įskaitant Berlyno policijos specialiųjų pajėgų komandas, federalinius agentus, Brandenburgo žemės policininkus ir mokesčių pareigūnus.

Kol kas pareigūnai daugiau detalių apie operaciją nepateikė, tačiau laikraštis „Bild“ pranešė, kad vienas taikinių buvo vadinamoji Remmo (Remo) grupuotė, siejama su dviem pastaraisiais metais įvykdytas įžūliais apiplėšimais.

Šiai grupuotei, turinčiai sąsajų su Beirutu, priklauso du pagrindiniai įtariamieji dėl 2019 metais įvykdyto Dresdeno muziejaus apiplėšimo, per kurį buvo pavogta neįkainojamų XVIII amžiaus juvelyrinių dirbinių.

Dėl vagystės iš Dresdeno karališkuosiuose rūmuose esančio „Žaliojo skliauto“ pernai gruodį Berlyne buvo sulaikytas 21 metų Mohamedas Remmo (Mohamedas Remas), o dėl jo brolio dvynio Abdul Majedo Remmo (Abdul Madžedo Remo) yra išduotas tarptautinis arešto orderis.

Kiti Remmo grupuotės nariai pernai buvo nuteisti už panašų įžūlų apiplėšimą, per kurį 2017 metais iš Berlyno Bode (Bodė) muziejaus buvo pavogta 100 kg sverianti „Didžiojo klevo lapo“ (Big Maple Leaf) auksinė moneta.

53 centimetrų skersmens ir trijų centimetrų storio moneta, vertinama 3,75 mln. eurų, iki šiol nerasta. Pareigūnai mano, kad moneta tikriausiai buvo supjaustyta į mažesnius gabalėlius, kurie buvo parduoti.