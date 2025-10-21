 Vatikanas: krikščionys Izraelyje susiduria su beprecedenčiu smurtu

2025-10-21 16:28
Jūras Barauskas (ELTA)

Krikščionys Izraelyje susiduria su precedento neturinčiu žydų religinių ekstremistų smurtu, teigiama antradienį paskelbtoje Popiežiškojo fondo ataskaitoje apie padėtį po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ įvykdytų teroro išpuolių, paskelbtoje po to, kai Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas pasisakė prieš Izraelio kolonistų smurtą Vakarų krante gyvenančių krikščionių atžvilgiu.

Vatikanas: krikščionys Izraelyje susiduria su beprecedenčiu smurtu / Scanpix nuotr.

„Krikščionys Izraelyje patiria precedento neturintį smurtą ir priešiškumą – žydų ekstremistai nusitaikė į bažnytines institucijas ir vadovus“, – teigiama Popiežiškojo fondo „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ pristatytoje ataskaitoje apie religijos laisvę, kurioje aprašoma padėtis po spalio 7 d. išpuolių.

„Kraštutinių dešiniųjų koalicija, kuriai vadovauja ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, pagilino etninį ir religinį susipriešinimą“, – pažymima ataskaitoje.

Fondo „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad „Šventosios Žemės krikščionių bendruomenių ekonominius sunkumus dar labiau padidino religinio turizmo žlugimas“.

