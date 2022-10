V. Zelenskis: Rusija smogė Ukrainos energetikos infrastruktūrai keliuose miestuose

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija pirmadienį per smūgius keliuose šalies miestuose taikėsi į energetikos infrastruktūrą, be kita ko, panaudodama Irane pagamintus bepiločius orlaivius.

„Šis rytas sunkus. Turime reikalų su teroristais. Dešimtys raketų ir iranietiškų [dronų] „Shahed“. Jie turi du taikinius. Energetikos objektai visoje šalyje... Jie nori panikos ir chaoso, jie nori sunaikinti mūsų energetikos sistemą“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi socialinėje žiniasklaidoje ir pridūrė, kad „antrasis taikinys yra žmonės“.

Pirmadienio rytą virtinėje Ukrainos miestų nugriaudėjo sprogimai. Be kita ko, raketomis smogta sostinei Kyjivui pirmą kartą per kelis mėnesius. Kelioms valandomis anksčiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį įvykusį sprogimą ant didžiulio tilto, jungiančio Rusiją su jos aneksuotu Krymu, pavadino „teroristiniu aktu“ ir apkaltino dėl to Ukrainos specialiąsias tarnybas.

Ukrainiečių kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas anksčiau pirmadienį pranešė, kad Rusija pirmadienio rytą į Ukrainą paleido 75 raketas, o 41 iš jų numušė oro gynybos sistemos.