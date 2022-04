V. Zelenskis pasakė, nuo ko priklausys tolesni Rusijos veiksmai

Ukrainos prezidentas pasakė, nuo ko priklausys tolesni Rusijos kariuomenės veiksmai ir priešo puolimo kryptys.

Tai jis paskelbė per brifingą po susitikimo su Austrijos kancleriu, atsakydamas į klausimą, kokie bus tolesni Rusijos Federacijos planai pulti Charkovą, Donbasą ir pietų Ukrainą, nes, įvairių agentūrų duomenimis, priešas planuoja pulti ir Charkovą, ir Donbasą, ir Ukrainos pietus.

Svarbiausia, kad būtume pasirengę bet kurioje iš šių sričių.

„Tai priklauso nuo to, kokie stiprūs esame. Priklauso nuo to, kaip greitai mūsų partneriai apsirūpins ginklais, nuo to, kiek Rusijos Federacijos lyderis yra pasirengęs žengti toliau. Dėl daugelio dalykų. Tik... pirmiausia viskas priklausys nuo mūsų ginkluotųjų pajėgų, todėl svarbiausia, kad būtume pasirengę bet kurioje iš šių sričių“, – sakė valstybės vadovas.

Kaip anksčiau pranešė Unian, Ukrainos kariai Donbase atrėmė septynias priešo atakas ir sunaikino devynis tankus bei 12 transporto priemonių.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka anksčiau teigė manantis, kad okupantai gali bandyti vėl šturmuoti Kijevą ir Odesą.

Keturiasdešimt penktoji karo Ukrainoje diena









Laukia įtemptos kovos

Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad kovos šalies pietuose ir rytuose bus įtemptos, tačiau Ukraina tiki savo pergale. V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi kovoti ir derėtis su Rusija.

„Ukraina visada pasirengusi deryboms. Mes ieškosime bet kokių būdų karui užbaigti. Deja, tuo pat metu matome pasiruošimą svarbiam, kaip sakoma, lemiamam mūšiui mūsų valstybės rytuose. Man sunku pasakyti ir nenoriu prisiimti atsakomybės už prognozes. Galiu prisiimti atsakomybę už mūsų valstybės gynybą ir kovą, kurią nuolat demonstruojame“, – sakė prezidentas.

Anot jo, Ukrainos rytuose ir pietuose tęsiasi Rusijos karių telkimas.