Už karo nusikaltimus Ukrainoje nuteista daugiau kaip 200 Rusijos kariškių

„Iki šiol pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį – apie karo įstatymų ir papročių pažeidimą – kaltinimai pareikšti 1 012 asmenų, kaltinamieji aktai išsiųsti į teismą dėl 742 asmenų, nuteisti 202 asmenys, iš kurių 19 fiziškai dalyvavo teisme“, – teigė prokuratūra.
Prokuratūra taip pat pranešė, kad kartu su tarptautiniais partneriais tęsiamas tyrimas dėl Rusijos karo nusikaltimų, įvykdytų Kyjivo srities Bučos mieste ir rajone.
„Iki šiol kaltinimai pareikšti 199 asmenims, kaltinamieji aktai pateikti dėl 151 asmens, nuteisti 27 karo nusikaltėliai – vienas iš jų fiziškai dalyvavo teisme ir buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme“, – pažymėta pareiškime.
Anksčiau Ukrainos teisėsaugos institucijos pranešė apie tyrimus dėl 322 ukrainiečių karo belaisvių egzekucijų, įskaitant 263, žuvusius mūšio lauke, ir 59 – Olenivkos pataisos kolonijoje.