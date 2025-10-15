„Ukrenergo“: po Rusijos smūgių daugelyje Ukrainos sričių nutrauktas elektros tiekimas

Šis pranešimas paskelbtas po to, kai antradienį aštuoniose šalies srityse vietomis nutrauktas elektros tiekimas.
Artėjant žiemai, Rusija suintensyvino smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir geležinkelių tinklui, sukėlusi nuogąstavimus, kad, prasidėjus šalčiams, milijonai žmonių gali likti be elektros.
Praėjusią savaitę Ukrainoje jau būta elektros tiekimo sutrikimų. Kai kuriose sostinės dalyse jie tęsėsi kelias valandas.
„Dėl sudėtingos situacijos Ukrainos energetikos sistemoje visuose regionuose, išskyrus Donecką rytuose, kur vyksta didžiausi mūšiai, įvestas avarinis elektros energijos tiekimo nutraukimas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė „Ukrenergo“.
„Visuose nuo bombardavimų nukentėjusiuose regionuose vykdomi neatidėliotini remonto darbai“, – pridūrė „Ukrenergo“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą noru sukelti chaosą šiais smūgiais, kurie taip pat pakenkė Ukrainos dujų sektoriui.
Savo ruožtu Ukraina reguliariai dronais smogia naftos perdirbimo gamykloms ir angliavandenilių vamzdynams Rusijoje ir ši strategija nuo vasaros jau pakurstė degalų pabrangimą toje šalyje.