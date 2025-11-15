Ukrainos pajėgos susprogdino kelią į Pokrovską

Desantininkų šturmo pajėgų 7-asis greitojo reagavimo korpusas apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Gynybos pajėgos smūgiuoja priešo logistikos keliams Pokrovsko prieigose. Per oro antskrydį buvo sunaikintas Selydovę ir Pokrovską jungiantis kelias. Todėl rusai šiuo keliu nebegali skverbtis į Pokrovską su lengvosiomis transporto priemonėmis“, – teigė kariuomenė.
Kitose vietose ukrainiečių pajėgos įrengia papildomas inžinerines kliūtis. Tuo metu Rusijos pajėgų vadai siunčia „savižudžių būrius“, kad šios kliūtys būtų pašalintos.
Anksčiau Ukrainos nacionalinės gvardijos atstovas spaudai Ruslanas Muzyčukas sakė, kad fronto linijoje sudėtingiausia padėtis tebėra Pokrovsko sektoriuje, kur vyksta intensyviausios kautynės ir oro antskrydžiai.
Anot jo, pastarąją parą ten įvyko daugiau nei 50 susirėmimų, o Rusijos pajėgos surengė 11 oro smūgių prieš ukrainiečių pozicijas.