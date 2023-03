Ukrainos karys apie okupantus: mes juos krūvomis guldysime tiek, kiek jų bus

„Dėmesio, dėmesio! Skelbiamas oro pavojus. Visiems nedelsiant eiti į slėptuves“ – tokius pranešimus per radijo ir net televizijos kanalus antradienį išgirdo Maskvos, Leningrado, Sverdlovsko ir Belgorodo sričių gyventojai. Greičiausiai tai buvo eilinis kibernetinis įsilaužimas į rusų nepaprastųjų padėčių ministerijos ryšio kanalus. Bet tiems rusams, kurie antradienio rytą skrido į Sankt Peterburgą ar bandė iš jo išskristi, tikrai buvo dėl ko nervintis, praneša LNK.

Be jokio perspėjimo rusų kariškiai liepė nutupdyti ar apsukti atgal visus ten skrendančius civilinius lėktuvus. tarptautinis portalas, stebintis lėktuvų atsakiklius, „Flight Radar“ patvirtino, kad oro erdvė aplink Sankt Peterburgą tikrai ištuštėjo.

Neoficialiomis žiniomis, rusai paskelbė oro pavojų ir pakėlė naikintuvus dėl neatpažinto bepiločio, bet vėliau buvo paskelbta, kad tai – neva priešlėktuvinės pratybos.

Beje, rusų žiniasklaidoje pasirodė bepiločio, nukritusio netoli vienos „Gazprom“ siurblinės pamaskvėje. Atrodo, kad karas Ukrainoje tikrai virsta bepiločiu karu. Pavyzdžiui, kaip netoli Ukrainos sienos esančiame Belgorode, kur antradienio naktį taip pat nukrito neatpažintas bepilotis. Blogiau baigėsi tokių pačių neatpažintų bepiločių skrydis virš naftos bazės Krasnodaro srities pajūryje. Ten buvo užfiksuoti du sprogimai degalų bazės teritorijoje.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Beje, ši pajūrio zona yra daugiau kaip už 400 kilometrų nuo Ukrainos frontų. Ten, ypač Donbase, padėtis – tikrai sunki. Rusai pasiuntė pačius geriausius „Wagner“ samdinių ir Rusijos armijos šturmo būrius, kad užimtų iš trijų pusių apsuptą Bachmuto miestą. Bet ukrainiečiai be perstojo daužo puolančius rusų karius ir jų techniką.

„Ypač, kai pataikai ir ten kažkas pradeda degti, tai toks džiaugsmas, toks adrenalinas plūsteli. Atsiranda dar daugiau motyvacijos įkrėsti dar, kad dar daugiau ten jų sudegtų“, – kalbėjo Ukrainos karys.

Viena tokia patranka ar raketinių sviedinių sistema gina tik poros šimtų metrų pločio ruožą, bet per dieną paleidžia į rusų karius kelis šimtus sviedinių. „Jie vis vien lenda ir tegul lenda, o mes juos krūvomis guldysime tiek, kiek jų bus. Mes pasiruošę kovoti iki galo, kad išlaisvintume savo žemę nuo šitų, kaip čia kultūrinčiau pasakius, kiauliašunių“, – kalbėjo dar vienas ukrainiečių karys.

Deja, tokios intensyvios kovos labai daug kainuoja ir ukrainiečiams. Rusai negaili ne tik savo karių, bet ir šaudmenų. Aplink Bachmutą ir kituose Donbaso frontuose jie naudoja grynai suartos žemės taktiką, kad jų artilerija taip sumaltų ukrainiečių pozicijas, kad jie būtų priversti atsitraukti.

„Pirmiausia mane kontūzijo. Kulką ištraukė, o grįžęs atgal gavau kulką į galvą“, – pasakojo sužeistas Ukrainos karys Aleksander.

Ukrainiečių medikai Donbase tapo labai svarbia fronto dalimi, nes būtent jie labai stengiasi, kad Ukrainos kariai būtų tikri, jog juos, net ir sužeistus, išveš už fronto linijos ir išgydys. „Mano medikai dirba beveik be paliovos. Prieš plataus masto invaziją per devynių mėnesių rotaciją vidutiniškai gydydavome 50-60 trišimtųjų. Dabar kartais per vieną dieną jų būna daugiau. darbo daug, bet mano žmonės – patys geriausi. Jie gelbsti mūsų kovotojus ir grąžina juos iš anapus“, – sakė medikų komandos vadovas Anatolyj.

Trišimtaisiais ukrainiečiai vadina sužeistus karius. Žuvę yra dušimtieji. Skirtumas neretai yra labai mažas – tiesiog fizine prasme, kai aplink sproginėja didelio kalibro minosvaidžių ar tankų sviediniai.

„Tai buvo tanko sviedinys. Jie bandė mus šturmuoti, bet jiems nepavyko. Mūsų buvo septynių žmonių grupė. Šeši liko. Dabar – minus aš. Liko penki. Keturi iš jų – kontūzyti. Alfa grupė atsilaikė“, – sužeistas Ukrainos karys Vitalij.