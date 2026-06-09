Ukrainos dronai niokoja Rusijos krovinių srautą į Krymą: prasidėjo maisto stygius

„Nuo šiol okupantų logistiniai mirties žygiai į Krymą leidžiami tik aplinkkeliais. Oficialus tvarkaraštis visiškai sužlugdytas“, – parašė jis.
R. Brovdi teigimu, nuo birželio 7 d. operacijų taktinės grupės „Vostok“ vado įsakymu karinių krovinių eismas maršrutu E58, konkrečiai ruožu per laikinai okupuotą Mariupolį, Berdianską, Melitopolį ir Simferopolį, uždraustas ir per pastarąsias dvi savaites jau sumažėjo 71 procentu.
Kaip „Telegram“ platformoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Nepilotuojamų sistemų pajėgos, Rusijos armijos vadovybė priėmė šį sprendimą po sistemingų smūgių į įsibrovėlių iš Rusijos transportą pietiniame sektoriuje. Puolant priešo logistiką dalyvauja Nepilotuojamų sistemų pajėgos, Ukrainos ginkluotosios pajėgos, AFU armijos korpusas, Specialiųjų operacijų pajėgos, Ukrainos saugumo tarnyba ir kiti gynybos pajėgų daliniai.
Per dvi savaites krovinių srautas tame ruože sumažėjo maždaug 71 proc. – nuo 3800 iki 1100 transporto priemonių per dieną.
„Tai nereiškia, kad maršrutas visiškai užblokuotas, tačiau rodo reikšmingą priešo logistinių galimybių apribojimą ir verčia juos naudoti alternatyvius maršrutus“, – pranešė Nepilotuojamų sistemų pajėgos.
Per naktinę Ukrainos bepiločių orlaivių ataką vėl buvo apgadintas Čonharo tiltas.
Krymo pusiasalyje didėja maisto trūkumas, remdamasis ukrainiečių duomenimis praneša Lenkijos transliuotojas „TVP World“.
Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras, valstybinė grupė koordinuojanti pasipriešinimo veiksmus Kryme, paskelbė, kad pusiasalyje esančių parduotuvių lentynos tuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų.
Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus, o dėl to susirūpino vietiniai gyventojai.