Ukrainos dronai atakavo Rusijos naftos pramonės objektus

Taganrogo mieste po sprogimų užsidegė kuro cisterna ir degalų rezervuaras.
Socialinėje žiniasklaidoje rusai paskelbė, kad sprogimai buvo girdėti skirtinguose Taganrogo vietose. Vietiniai gyventojai teigė girdėję skrendančių dronų ir sprogimų garsus netoli uosto ir aviacijos gamyklos.
Dronų ataką patvirtino vietos valdžia, kurios teigimu uosto teritorijoje užsidegė kuro cisterna, degalų rezervuaras ir administracinis pastatas.
Be to, Rusijos oro gynybos sistemos veikė dar keliuose Rostovo srities rajonuose.
Naktį taip pat buvo atakuota bendrovės „Yuzhnaya neftyanaya kompaniya“ naftos bazė esanti Armavire, Krasnodaro srityje.
Tačiau apie ten padarytą žalos mastą kol kas nežinoma.
Gegužės pradžioje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas paskelbė, kad smūgiai uosto infrastruktūrai Tuapsės mieste ir Tuapsės naftos perdirbimo gamyklai per mėnesį padarė daugiau nei 300 mln. JAV dolerių nuostolių.