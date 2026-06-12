Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą „Ivan Churs“

Apie tai pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“.
„Rusijos Juodosios jūros laivyno žvalgybinis laivas „Ivan Churs“ stovi Sevastopolio Neftovajos uoste. Naujausio smūgio metu jis buvo sunaikintas“, – teigiama pranešime.
Pažymėtina, kad buvo sunaikinta dalis vidutinio dydžio žvalgybos laivo „Ivan Khurs“, projekto Nr. 18280, tiltelio, visiškai dingęs kaminas, o stiebas, ant kurio buvo sumontuotos antenos, „paslėptas“ po statybiniais pastoliais. Taip pat trūksta laivagalio įrangos, o laivo priekis ir priekinė denio dalis uždengti brezentu.
Pirmas smūgis raketomis laivui buvo suduotas dar 2024 m. kovą, o 2025 m. balandžio 25–26 d. naktį „Ivan Churs“ vėl tapo antpuolio taikiniu.
Anksčiau agentūra „Ukrinform“ pranešė, kad laikinai okupuoto Sevastopolio įlankose buvo pastebėta Rusijos Juodosios jūros laivyno laivų.