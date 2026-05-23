Ukraina: Rusijos nelaisvėje iki mirties nukankinti 406 karo belaisviai

„Mūsų duomenimis, 406 Ukrainos piliečiai – karo belaisviai ir civiliai įkaitai, kurių, kaip „paimtų į nelaisvę“, statusas buvo patvirtintas arba Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto atstovų, arba kitais būdais ir šaltiniais, – nelaisvėje buvo žiauriai kankinami ir į Ukrainą grįžo, deja, negyvi“, – sakė jis.
Pasak D. Lubineco, dažniausiai pasitaikantys atvejai susiję su kankinimų sukeltais sužalojimais, tokiais kaip lūžę šonkauliai ir vidaus organų pažeidimai, dažnai pasibaigdavę mirtimi. Jis taip pat nurodė, kad vienas iš veiksnių buvo medicinos pagalbos nesuteikimas po kankinimų.
D. Lubinecas teigė, kad, remiantis Ukrainos duomenimis, Rusijos Federacija nuteisė 2112 žmonių.
„Tai atskiras Rusijos Federacijos įvykdytas nusikaltimas – neteisėtų teismo nuosprendžių įkalinti 20, 23, 25 metams ar iki gyvos galvos skyrimas karo belaisviams iš Ukrainos“, – sakė jis.
Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras taip pat pareiškė, kad Rusija prieš karo belaisvius ukrainiečius naudoja 695 skirtingas kankinimo formas, įskaitant fizinį ir psichologinį smurtą bei seksualinį smurtą.
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(be temos)
(be temos)