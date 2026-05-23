 Ukraina: Rusijos nelaisvėje iki mirties nukankinti 406 karo belaisviai

Ukraina: Rusijos nelaisvėje iki mirties nukankinti 406 karo belaisviai

2026-05-23 01:48
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos Federacija nukankino 406 Ukrainos piliečius, turėjusius karo belaisvio statusą, sakė Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas, pristatydamas projektą „Pagaminta Rusijoje. Pristatyta į nelaisvę“.

Dmytro Lubinecas
Dmytro Lubinecas / Scanpix nuotr.

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„Mūsų duomenimis, 406 Ukrainos piliečiai – karo belaisviai ir civiliai įkaitai, kurių, kaip „paimtų į nelaisvę“, statusas buvo patvirtintas arba Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto atstovų, arba kitais būdais ir šaltiniais, – nelaisvėje buvo žiauriai kankinami ir į Ukrainą grįžo, deja, negyvi“, – sakė jis.

Pasak D. Lubineco, dažniausiai pasitaikantys atvejai susiję su kankinimų sukeltais sužalojimais, tokiais kaip lūžę šonkauliai ir vidaus organų pažeidimai, dažnai pasibaigdavę mirtimi. Jis taip pat nurodė, kad vienas iš veiksnių buvo medicinos pagalbos nesuteikimas po kankinimų.

D. Lubinecas teigė, kad, remiantis Ukrainos duomenimis, Rusijos Federacija nuteisė 2112 žmonių.

„Tai atskiras Rusijos Federacijos įvykdytas nusikaltimas – neteisėtų teismo nuosprendžių įkalinti 20, 23, 25 metams ar iki gyvos galvos skyrimas karo belaisviams iš Ukrainos“, – sakė jis.

Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras taip pat pareiškė, kad Rusija prieš karo belaisvius ukrainiečius naudoja 695 skirtingas kankinimo formas, įskaitant fizinį ir psichologinį smurtą bei seksualinį smurtą.

 
Šiame straipsnyje:
Ukrainos piliečiai
karo belaisviai
Rusija
Dmytro Lubinecas

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Komentarai

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Komentarai

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Rusas
Per ROSSIJA 24 Tv pranešė kad chacholų chuntos fašistai Luganske įvykdė teroristinį aktą, kur užmetė bombas ant koledžo kur pražudė 6 mokinius, 15 dar randasi po griuvėsiais
5
-1
Pigi Propaganda
PropaGandonai vėl rašo savo melagienas !!!
4
-2
kas
skaičiavo kiek žmonių kremliaus banditai nukankino Baltijos valstybėse?
2
-4
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