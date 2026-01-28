Tyrimas: per Alexo Pretti nužudymą du pareigūnai panaudojo ginklus

Šis šaudymas sukėlė abiejų partijų pasmerkimą ir naujus protestus Mineapolyje, o prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį paragino atlikti „garbingą ir sąžiningą tyrimą“ šiuo klausimu.
Jis taip pat užsiminė, kad „šiek tiek sumažins“ administracijos griežtas imigracijos priemones mieste.
Pirminėje ataskaitoje teigiama, kad JAV pasienio pareigūnas kelis kartus sušuko: „Jis turi ginklą“, agentams grumiantis su A. Pretti ant apledėjusios Mineapolio gatvės, o po kelių akimirkų du agentai atidengė ugnį.
„Maždaug po penkių sekundžių (pasienio patrulio agentas) iššovė iš savo CBP išduoto „Glock 19“, o (Muitinės ir sienos apsaugos pareigūnas) taip pat iššovė iš savo CBP išduoto „Glock 47“ į A. Pretti“, – teigiama ataskaitoje.
Ataskaitoje nenurodoma, ar abiejų pareigūnų kulkos pataikė į auką, ir nenurodoma, kiek šūvių buvo paleista.
Taip pat neminima, ar A. Pretti mojavo savo ginklu, kaip po šaudymo užsiminė Krašto saugumo departamento vadovė Kristi Noem.
Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip A. Pretti laikė savo telefoną ir filmavo agentus, kaip jį apipurškė cheminiu dirgikliu, o galiausiai federaliniai agentai pargriovė vyrą ant žemės.
Įraše matyti, kaip vienas agentas ištraukia ginklą iš A. Pretti juosmens, prieš pareigūnams atidengiant ugnį.
Ataskaitoje teigiama, kad pasienio agentas po šaudymo pasakė, jog jis turi A. Pretti ginklą ir „vėliau patraukė ir saugiai patalpino Pretti šaunamąjį ginklą savo transporto priemonėje“.
Krašto saugumo tyrimų padalinys tiria šaudymą, teigiama ataskaitoje.
Tiek demokratai, tiek respublikonai Kongrese paragino kruopščiai ištirti incidentą, o respublikonų senatorius Randas Paulas antradienį pareiškė, kad šaudyme dalyvavę agentai turėtų būti nušalinti nuo pareigų.
D. Trumpo administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris – įtakinga figūra, vadovaujanti D. Trumpo griežtai imigracijos politikai – naujienų agentūrai AFP sakė, kad agentai galimai pažeidė protokolą.
Baltieji rūmai vėliau pareiškė, kad S. Milleris kalbėjo apie „bendras gaires“ imigracijos agentams, veikiantiems Minesotoje, o ne apie konkretų incidentą, susijusį su A. Pretti.
Naujausi komentarai