Trumpas sureagavo į jaunos ukrainietės nužudymą JAV

Teigiama, kad incidentas įvyko 21.55 val. vietos laiku, kai auka Iryna Zarucka sėdėjo traukinyje „South End“ geležinkelio stotyje. I. Zarucka 2022 m. pabėgo iš Kyjivo, siekdama apsisaugoti nuo Rusijos visapusiškos invazijos. Pasak jos šeimos narių, ji tikėjosi naujos pradžios.
Policija įvykio vietoje sulaikė 34 m. Decarlosą Browną ir apkaltino jį pirmojo laipsnio žmogžudyste. Anot duomenų, D. Brownas praeityje buvo ne kartą sulaikytas ir teisiamas, maža to, jis viename Šiaurės Karolinos kalėjime atliko šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, be kita ko, dėl apiplėšimo panaudojant pavojingą ginklą. Teismo įrašai rodo, kad D. Brownas anksčiau šiais metais turėjo psichikos ligos požymių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino šį išpuolį „siaubingu“, kai rugsėjo 7 d. sulaukė atitinkamo žurnalistų klausimo. Jis pridūrė, kad „viską apie tai žinos rytoj ryte“. Kitą dieną paskelbtame pareiškime D. Trumpas pavadino I. Zarucką „gražia, jauna ukrainiete pabėgėle, kuri atvyko į Ameriką, kad pabėgtų nuo žiauraus karo Ukrainoje“, tačiau ją užpuolė „psichiškai nesveikas beprotis“.
D. Trumpas platformoje „Truth Social“ paskelbtame įraše pasinaudojo šiuo išpuoliu, kad pasmerktų „pagrindines žiniasklaidos priemones“ ir savo politinius priešininkus Demokratų partijoje, ir nurodė, jog tik respublikonai gali palaikyti „tvarką“ Šiaurės Karolinoje ir „kiekvienoje valstijoje“.
Šis incidentas įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai rugpjūčio 11 d. Vokietijos Frydlando mieste žuvo 16-metė ukrainietė pabėgėlė, kuri buvo pastumta po krovininiu traukiniu.
