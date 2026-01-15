Trumpas grasina Minesotoje aktyvuoti Sukilimo aktą

„Jei korumpuoti Minesotos politikai nepaklus įstatymui ir nesustabdys profesionalių kurstytojų ir sukilėlių nuo atakų prieš ICE patriotus, kurie tik bando atlikti savo darbą, aš aktyvuosiu SUKILIMO AKTĄ (...) ir greitai nutrauksiu tą parodiją, kuri vyksta šioje kadaise didingoje valstijoje“, – socialiniuose tinkluose parašė D. Trumpas.
Trečiadienį imigracijos agentas Mineapolyje pašovė ir sužeidė vyrą, kas išprovokavo tolesnius protestus.
Mineapolio, kur Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentas nušovė 37 metų Renee Nicole Good, meras Jacobas Frey sakė, kad respublikonas prezidentas nusitaikė į Minesotą dėl to, kad jai vadovauja demokratai.
Krašto saugumo sekretorė Kristi Noem savaitgalį duodama interviu televizijai gynė ICE pareigūno, kuris nušovė JAV pilietę R. N. Good, veiksmus.
K. Noem teigė, kad pareigūnas veikė savigynos tikslais, kai R. N. Good ėmė važiuoti į jį automobiliu, tačiau vietos pareigūnai, atkreipę dėmesį į filmuotą medžiagą iš įvykio vietos, kurioje matyti, kaip protestuotojos automobilis pasisuka nuo agento, griežtai su tuo nesutinka.
K. Noem taip pat sakė, kad dar šimtai federalinių agentų vyksta į Mineapolį, kur kasdien vyksta protestai ir budėjimai dėl R. N. Good mirties.
Naujausi komentarai