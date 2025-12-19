 Tragedija JAV: žuvo garsus lenktynininkas ir jo šeima

2025-12-19 13:51 kauno.diena.lt inf.

Lėktuvas, kuriuo skrido NASCAR lenktynių veteranas Gregas Biffle’as, jo žmona ir vaikai, sudužo mėginant neplanuotai nusileisti viename Šiaurės Karolinos oro uostų.

Gregas Biffle'as
Gregas Biffle'as / Scanpix nuotr.

Cessna C550 pakilo iš Steitsvilio, netrukus apsisuko ir mėgino grįžti į oro uostą bet trenkėsi į žemę ir sprogo, pranešė valstijos greitkelių policija. Žuvo septynis žmonės, įskaitant G. Biffle’o žmoną Cristiną, penkerių metų sūnų Ryderį ir keturiolikmetę dukrą Emmą.

Katastrofos priežastis kol kas nežinomos. Taip pat neaišku, ar lakūno licenciją turėjęs G. Biffle’as pats pilotavo lėktuvą.

55-erių G. Biffle’as per savo karjerą laimėjo daugiau nei 50 NASCAR lenktynių, „Trucks Series“ ir „Xfinity Series čempionatus.

