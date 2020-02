Tragedija Haityje: kilus gaisrui našlaičių namuose žuvo trylika vaikų

Vaikų priežiūros darbuotoja Rose-Marie Louis (Ros Mari Lui) sakė naujienų agentūrai AP mačiusi, kaip netoli sostinės Port o Prenso esančiame Kenskofo rajone išnešami trylika vaikų kūnai iš religinės organizacijos „Orphanage of the Church of Bible Understanding“ prieglaudos.

Netoliese įsikūrusios ligoninės „Baptist Mission Hospital“ slaugytoja Marie-Sonia Chery (Mari Sonija Šeri) patvirtino, kad žuvo trylika berniukų ir mergaičių.

Pasak našlaičių namuose dirbusios R.-M. Luis, gaisras kilo ketvirtadienį apie 21 val. vietos (penktadienį 4 val. Lietuvos) laiku, o ugniagesiai atvyko į įvykio vietą tik po maždaug pusantros valandos. Tarp aukų yra maždaug septyni kūdikiai ar maži vaikai, o likusiems žuvusiesiems buvo apie 10–11 metų, sakė ji.

Pasak moters, našlaičių namuose tamsiuoju paros metu buvo naudojamos žvakės dėl problemų su generatoriumi ir inverteriu.

Gelbėtojai į įvykio vietą atvyko motociklais ir neturėjo deguonies balionų ar greitosios pagalbos automobilių, kad nugabentų vaikus į ligoninę, sakė civilinės saugos pareigūnas Jeanas-Francois Robenty (Žanas Fransua Robenti).

„Jie galėjo būti išgelbėti, – pripažino jis. – Neturėjome įrangos, kad išgelbėtume jų gyvybes.“

Anot J.-F. Robenty, pareigūnai mano, jog kitų vaikų palaikai liko viduje, o avarinių tarnybų darbuotojai mėgino juos ištraukti penktadienio rytą.

Našlaičių namų darbuotojai įvykio vietoje sakė, kad viduje tikriausiai tebėra du kūnai.

AP anksčiau pranešė apie įsisenėjusias problemas dviejose našlaičių prieglaudose, kurias valdo bažnyčia „Church of Bible Understanding“.

Ši organizacija neteko jos našlaičių namams išduotos akreditacijos po 2012 metų lapkritį prasidėjusių patikrinimų. Haičio inspektoriai tuomet nustatė, kad prieglaudoje antisanitarinėmis sąlygomis buvo apgyvendinta per daug žmonių ir trūko kvalifikuotų darbuotojų.