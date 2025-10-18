 Tragedija Brazilijoje: per autobuso avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių

2025-10-18 19:04
BNS inf.

Brazilijos šiaurės rytuose per autobuso avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių, šeštadienį pranešė policija. 

Tragedija Brazilijoje: per autobuso avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių / AFP nuotr.

Pranešama, kad incidentas, per kurį mažiausiai 30 žmonių vežusio autobuso vairuotojas važiavo priešinga kryptimi, įvyko penktadienio vakarą Pernambuke.

Policijos išplatintame pareiškime teigiama, kad autobusas atsitrenkė į kelkraščio akmenis, tuomet pajudėjo tinkama kryptimi, tačiau vėliau atsitrenkęs į pylimą apvirto.

Per incidentą žuvo 11 moterų ir 4 vyrai, tačiau detalesnė informacija nebuvo pateikta.

Pasak policijos, autobuso vairuotojas patyrė lengvus sužalojimus, girtumas jam nebuvo nustatytas. Po įvykio jis buvo nuvežtas į policijos nuovadą, kur buvo apklaustas.

