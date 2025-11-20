Po Rusijos smūgių vis dar dingę 22 žmonės

Per vieną iš daugiausiai aukų pareikalavusių smūgių Vakarų Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasario mėnesį raketa nuplėšė viršutinius miesto daugiabučių aukštus, o išgyvenusiųjų paieškos tarp griuvėsių buvo itin sudėtingos.
„Visą naktį Ternopilyje dirbo mūsų gelbėtojai, paieškos ir gelbėjimo operacijos tebevyksta. 22 žmonės vis dar laikomi dingusiais be žinios“, – socialiniuose tinkluose pranešė V. Zelenskis.
Jis teigė, kad į miestą paieškos darbams buvo išsiųsta daugiau kaip 200 gelbėtojų iš kelių regionų.
Ukrainos gelbėjimo tarnybos naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad daugiau kaip 20 žmonių laikomi dingusiais be žinios.
„Šiuo metu daugiau kaip 20 žmonių yra nepasiekiami. Kol neišardysime statinio ir neužbaigsime išsamios apžiūros, negaliu suteikti jokios informacijos“, – AFP sakė tarnybos atstovas spaudai Oleksandras Chorunžis.
Vėlai trečiadienį tarnyba paskelbė nuotraukas, kuriose matyti tamsoje griuvėsiuose dirbantys gelbėtojai, kurie kranais siekia patekti į sugriautą viršutinę pastato dalį – tipišką sovietmečio daugiabutį.