„Šįryt Ukrainoje vėl skausmingai atsiskleidė galingų tolimojo nuotolio raketų ir vis dažniau Rusijos pajėgų naudojamų dronų bangų keliamas siaubas“, – sakoma V. Turko pareiškime.
JT žmogaus teisių vadovas sako esąs pasibaisėjęs naujausiais Rusijos smūgiais Ukrainoje
2025-11-19 22:23
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) trečiadienį pareiškė esąs pasibaisėjęs dėl civilių aukų skaičiaus per Rusijos smūgius Vakarų Ukrainoje esančiame Ternopilyje, pareikalavusius mažiausiai 25 žmonių, įskaitant trijų vaikų, gyvybių.
Volkeris Turkas / AP nuotr.