Teismas: „Air France“ ir „Airbus“ kaltos dėl 2009 metų lėktuvo katastrofos

Toks verdiktas buvo paskelbtas byloje, susijusioje su 2009 metais įvykusia lėktuvo katastrofą, kuomet sudužo iš Rio de Žaneiro į Paryžių skridęs lėktuvas. Tai didžiausia nelaimė Prancūzijos nacionalinės aviakompanijos istorijoje. Tuomet žuvo 228 žmonės.
Paryžiaus apeliacinis teismas nusprendė, kad tik bendrovės yra „visiškai atsakingos“ šiuo atveju ir nurodė bendrovėms sumokėti po 225 000 eurų. Tai maksimali bauda įmonei už neatsargų gyvybės atėmimą.
Nors baudos yra simbolinės, šis sprendimas bus vertinamas kaip didelė reputacijos žala abiem įmonėms.
2009 metų birželio 1 d. „Air France“ lėktuvas skrido reisu AF447 iš Rio de Žaneiro į Paryžių ir buvo virš Atlanto vandenyno, kai pilotai prarado orlaivio kontrolę, dėl ko jis nukrito į vandenyną.
Iš 216 keleivių ir 12 įgulos narių, buvusių „Airbus“ pagamintame orlaivyje A330, neišgyveno nė vienas. Tarp žuvusiųjų buvo 72 Prancūzijos piliečiai ir 58 brazilai.
2023 metais žemesnės instancijos teismas įmones buvo išteisinęs. Jos neigė bet kokią atsakomybę ir teigė, kad tai buvo pilotų klaida.
Nors tuo metu prokurorai prašė nutraukti baudžiamąją bylą, vėliau jie pateikė apeliacinį skundą, kad būtų išnaudotos „visos teisinės apeliacinės procedūros galimybės“.
Apeliacinis teismas šią bylą nagrinėjo nuo praėjusių metų rugsėjo iki gruodžio.
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