 Taivanas: Kinijos laivai įplaukė į ginčijamus vandenis

Taivanas: Kinijos laivai įplaukė į ginčijamus vandenis

2026-06-11 12:39
BNS inf.

Taivanas ketvirtadienį pranešė, kad Kinijos laivai pirmą kartą įplaukė į ginčijamos Taipingo salos „draudžiamus“ vandenis Pietų Kinijos jūroje.

<span>Taivanas: Kinijos laivai įplaukė į ginčijamus vandenis</span>
Taivanas: Kinijos laivai įplaukė į ginčijamus vandenis / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Du Kinijos laivai „atvirai įsibrovė“ į vandenis aplink Taivano kontroliuojamą salą, dar žinomą Itu Abos pavadinimu, ir išbuvo ten 15 minučių, kol Taivano pakrančių apsauga juos išvarė, sakoma Taivano pakrančių apsaugos administracijos pranešime.

Pakrančių apsauga išreiškė „griežčiausią šio incidento pasmerkimą“, rašoma pranešime.

Taipingo sala yra didžiausia ginčijamame Spratlio salyne, į kurį taip pat pretenzijas reiškia Kinija, Filipinai ir Vietnamas.

Salos „draudžiami“ vandenys tęsiasi keturis kilometrus nuo kranto, nurodė Taivano pakrančių apsauga.

Incidentas įvyko po to, kai Kinija įvykdė jūrinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano, kurią ši demokratiškai valdoma sala pasmerkė.

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