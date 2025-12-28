 Sulaukusi 91 metų mirė prancūzų kino legenda Brigitte Bardot

Sulaukusi 91 metų mirė prancūzų kino legenda Brigitte Bardot

2025-12-28 12:10
Živilė Aleškaitienė (AFP)

Sulaukusi 91 metų mirė prancūzų kino legenda Brigitte Bardot, sekmadienį pranešė jos vardo fondas.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Brigitte Bardot fondas su didžiuliu liūdesiu praneša, kad mirė jo įkūrėja ir prezidentė, pasaulinio garso aktorė ir dainininkė madam Brigitte Bardot, kuri nusprendė atsisakyti prestižinės karjeros, kad galėtų skirti savo gyvenimą ir energiją gyvūnų gerovei ir savo fondui“, – sakoma AFP atsiųstame pranešime, nenurodant mirties laiko ir vietos.

B. Bardot tapo pasauline žvaigžde, 1956 m. pasirodžiusi filme „...Ir Dievas sukūrė moterį“, o vėliau suvaidino dar maždaug 50-yje filmų, kol galiausiai atsisakė aktorystės ir atsidavė gyvūnų teisių gynimui.

Šiame straipsnyje:
Brigitte Bardot
mirė
aktorė
kino legenda
prancūzė
pasaulinė žvaigždė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų