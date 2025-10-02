Mirė Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Milė Šablauskaitė

Apie jos mirtį ketvirtadienį pranešė Nacionalinis Kauno dramos teatras.
M. Šablauskaitė gimė 1944 metais Ignalinos rajone.
1962–1967 metais studijavo vaidybą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, o nuo 1967-ųjų dirbo Kauno dramos teatre.
Per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusią karjerą aktorė sukūrė per šimtą vaidmenų Nacionaliniame Kauno dramos teatre, kine ir televizijoje, ilgus metus dirbo teatro trupės vedėja.
„Visus vaidmenis aktorė M. Šablauskaitė kūrė su didele meile, pjesės žodžius paversdama širdies kalba“, – teigiama teatro išplatintame pranešime.
Pirmasis M. Šablauskaitės vaidmuo buvo Romeno Rolano pjesėje „Meilės ir mirties žaidimai“, tačiau aktorė geriausiai žinoma dėl vaidmens spektaklyje „Amerika pirtyje“.
Už kūrybinę veiklą M. Šablauskaitei įteiktas „Fortūnos“ apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus, Kauno miesto savivaldybės apdovanojimas – Tauriuko statulėlė, Kauno miesto savivaldybės pasidabruotas burmistro J. Vileišio medalis, Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas, „Auksinis scenos kryžius“ už vaidmenį spektaklyje „Nekalti“, „Fortūnos“ apdovanojimas už vaidmenį spektaklyje „Donja Rosita, arba Gėlių kalba“.
Atsisveikinimo su aktore detalės:
Spalio 5 d. (sekmadienį) 10 val. mišios Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (Kauno sobore).
Spalio 6 d. 10–15 val. (pirmadienį) atsisveikinimas Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje.
15 val. urna išlydima į Kauno miesto Petrašiūnų kapines.
Atsisveikinimas su aktore numatomas spalio 6 d. Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiojoje scenoje.
