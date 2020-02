Sugriuvusios „Maximos“ Rygoje stogo konstrukcijos gamintojai – baudžiamasis tyrimas

Ši bendrovė dabar jau likviduota.

Kaip jau buvo skelbta, teismas kaltu pagal šią 850-ies puslapių apimties bylą pripažino vienintelį asmenį – statybos inžinierių Ivarą Sergetą, o kitus kaltinamuosius išteisino.

I. Sergetui skirta šešerių metų laisvės atėmimo bausmė, kurią atlikęs jis penkerius metus negalės eiti tokių pareigų. Be to, jis, kaip vienintelis nuteistasis, privalės tragedijos aukų artimiesiems bei per ją nukentėjusiems atlyginti moralinę žalą. Teismo nustatyta tokių kompensacijų suma viršija 5,47 mln. eurų.

I. Sargeto turto areštas galios iki visų priteistų kompensacijų sumokėjimo. Be to, jis privalės padengti 342,3 tūkst. eurų sumos ekspertizės ir daiktinių įrodymų saugojimo išlaidas.

Teismas nutraukė baudžiamąjį tyrimą visų šioje byloje figūravusių juridinių asmenų atžvilgiu bei atšaukė jiems taikytas priverstinio poveikio priemones, panaikino išteisintų asmenų turto bei sąskaitų areštą.

2013 metų lapkritį įgriuvus Rygos vakariniame Zolitūdės rajone veikusios „Maxima“ parduotuvės stogui, žuvo 54 žmonės, tarp jų – trys gelbėtojai, o dar dešimtys žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų.

Baudžiamojon atsakomybėn dėl šios tragedijos buvo patraukti parduotuvės projektavimui ir statybai vadovavę asmenys, taip pat juos netinkamai kontroliavę atitinkamų valstybės tarnybų vadovai. Prokurorai siekė, kad šiems asmenims būtų skirtos 5–7,5 metų laisvės atėmimo bausmės, uždraudžiant tokias pareigas eiti dar penkerius metus.