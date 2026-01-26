Per smarkią žiemos audrą JAV žuvo mažiausiai vienuolika žmonių

Po neramaus savaitgalio buvo paskelbti perspėjimai dėl sudėtingos situacijos keliuose, masiškai atšaukiami skrydžiai, daug žmonių liko be elektros.
Audra dideliuose šalies plotuose nuo Teksaso iki Naujosios Anglijos atnešė šlapdribą, lijundrą ir sniegą. Be to, šią savaitę prognozuojamos pavojingai žemos temperatūros.
Niujorko meras Zohranas Mamdani pranešė, kad savaitgalį gatvėse rasti penki negyvi žmonės, ir žurnalistams sakė, kad „nėra galingesnio priminimo apie ekstremalaus šalčio pavojų“.
Teksase pareigūnai patvirtino tris mirtis, tarp jų – 16-metės, žuvusios per nelaimingą atsitikimą, susijusį su pasivažinėjimu rogėmis.
Luizianoje dėl hipotermijos mirė du žmonės, pranešė šios pietinės valstijos sveikatos departamentas.
Tuo metu šeštadienį Pietryčių Ajovoje per avariją, kilusią dėl atšiaurių žiemiškų orų, žuvo vienas žmogus ir dar du buvo sužeisti, pranešė vietos valstijos patrulis.
Elektros tiekimo stebėjimo sistemos „PowerOutage“ duomenimis, pirmadienį be elektros liko daugiau nei 820 tūkst. klientų, daugiausia JAV pietuose, kur šeštadienį sustiprėjo audra.
Tenesyje, kur storas ledo sluoksnis nutraukė elektros linijas, daugiau nei 250 tūkst. namų ūkių ir komercinių klientų liko be elektros, o Luizianoje ir Misisipėje, kur tokios audros yra retesnės, pirmadienį buvo užregistruota daugiau nei 100 tūkst. elektros tiekimo sutrikimų.
„Nevažiuokite“
Elektros tiekimo sutrikimai yra ypač pavojingi, pietines valstijas sukausčius klastingam šalčiui, kuris, kaip perspėja Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS), gali būti rekordinis.
Dėl pavojingų sąlygų Teksaso, Šiaurės Karolinos ir Niujorko pareigūnai ragina gyventojus likti namuose.
„Nevažiuokite keliais, nebent tai būtų absoliučiai būtina“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Teksaso ekstremalių situacijų valdymo skyrius.
Pirmadienį audra slinko per JAV šiaurės rytus ir pietryčių Kanadą, o kai kuriose Toronto vietovėse iškrito rekordinis sniego kiekis.
Mažiausiai 20 valstijų ir JAV sostinė Vašingtonas paskelbė nepaprastąją padėtį.
Federalinės įstaigos pirmadienį buvo prevenciškai uždarytos, o keliuose didžiuosiuose Vašingtono, Filadelfijos ir Niujorko oro uostuose tą dieną buvo atšaukti beveik visi skrydžiai.
Skrydžių stebėjimo svetainės „FlightAware“ duomenimis, nuo šeštadienio buvo atšaukta apie 19 tūkst. skrydžių į JAV ir iš jų.
JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad sekmadienio vakarą Meine esančiame Bangoro tarptautiniame oro uoste pakilimo metu sudužo privatus orlaivis, kuriuo skrido aštuoni žmonės.
Kol kas neaišku, ar avarija buvo susijusi su oro sąlygomis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, audrą nusprendęs pralaukti Baltuosiuose rūmuose, savo platformoje „Truth Social“ šeštadienį parašė: „Mes ir toliau stebėsime situaciją bei palaikysime ryšį su visomis valstijomis, esančiomis šios audros kelyje. Saugokitės ir nešalkite!“
Poliarinis sūkurys
Žiemiškos audros sistema yra išsiplėtusio poliarinio sūkurio rezultatas – tai Arkties regiono šalto, žemo slėgio oro masė, kuri paprastai sudaro palyginti kompaktišką, apskritą sistemą, tačiau kartais įgauna ovalo formą, todėl šaltas oras pasklinda po Šiaurės Ameriką.
Mokslininkai teigia, kad dažnėjantys tokie poliarinio sūkurio sutrikimai gali būti susiję su klimato kaita, nors diskusijose dar nerasta atsakymo, o tam tikrą vaidmenį vaidina natūralūs pokyčiai.
Tačiau D. Trumpas, kuris tyčiojasi iš klimato kaitos mokslo ir atšaukė žaliosios energetikos politiką, suabejojo, kaip šaltasis frontas dera su platesniais klimato pokyčiais.
„KAS NUTIKO VISUOTINIAM ATŠILIMUI???“ – „Truth Social“ klausė respublikonų lyderis.
NWS perspėjo, kad storas ledo sluoksnis gali sukelti „ilgalaikius elektros tiekimo nutraukimus, didelę žalą medžiams ir itin pavojingas ar nepravažiuojamas kelių sąlygas“, taip pat ir daugelyje valstijų, kurios mažiau pripratusios prie žiemiškų orų.
Valdžios institucijos perspėjo apie gyvybei pavojingą šaltį, kuris gali tęstis savaitę po audros, ypač Šiaurės lygumose ir viršutiniuose Vidurio Vakaruose, kur prognozuojama, kad jutiminė temperatūra nukris iki ekstremalių -45 laipsnių pagal Celsijų.
Tokia temperatūra per kelias minutes gali sukelti nušalimus.
