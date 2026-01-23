 Milijonai amerikiečių įspėjami dėl smarkios žiemos audros

Milijonai amerikiečių įspėjami dėl smarkios žiemos audros

2026-01-23 11:01
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Milijonai amerikiečių rengiasi savaitgalį prognozuojamai žiemos audrai. Tai bus viena smarkiausių pastarųjų metų audrų, rašo „The Washingon Post“.

Milijonai amerikiečių įspėjami dėl smarkios žiemos audros
Milijonai amerikiečių įspėjami dėl smarkios žiemos audros / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Stoties „ABC News“ teigimu, sniegas ir ledas gali paveikti 120 mln. žmonių. Tai maždaug trečdalis visų Jungtinių Valstijų gyventojų.

Audra su snygiu prognozuojama pietinėse valstijose, dalyje vidurio vakarų ir rytinėje pakrantėje su milijoniniu Niujorko miestu ir JAV sostine Vašingtonu. Žiemos audra iki sekmadienio turėtų pasiekti JAV rytinę pakrantę.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo dėl slidžių kelių ir pavojingų kelionių sąlygų. Dėl snygio ir vėjo matomumas keliuose esą gali būti smarkiai apribotas. Gali virsti  medžiai, nutrūkti elektros tiekimas. Meteorologai įspėjo ir dėl hipotermijos bei nušalimų ir rekomendavo pasirūpinti naminiais gyvūnais. Dėl smarkaus vėjo jutiminė temperatūra atrodys dar žemesnė.

Šiame straipsnyje:
sniego audra jav

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų