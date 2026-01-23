Milijonai amerikiečių įspėjami dėl smarkios žiemos audros

Stoties „ABC News“ teigimu, sniegas ir ledas gali paveikti 120 mln. žmonių. Tai maždaug trečdalis visų Jungtinių Valstijų gyventojų.
Audra su snygiu prognozuojama pietinėse valstijose, dalyje vidurio vakarų ir rytinėje pakrantėje su milijoniniu Niujorko miestu ir JAV sostine Vašingtonu. Žiemos audra iki sekmadienio turėtų pasiekti JAV rytinę pakrantę.
Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo dėl slidžių kelių ir pavojingų kelionių sąlygų. Dėl snygio ir vėjo matomumas keliuose esą gali būti smarkiai apribotas. Gali virsti medžiai, nutrūkti elektros tiekimas. Meteorologai įspėjo ir dėl hipotermijos bei nušalimų ir rekomendavo pasirūpinti naminiais gyvūnais. Dėl smarkaus vėjo jutiminė temperatūra atrodys dar žemesnė.
Naujausi komentarai