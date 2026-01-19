 Skelbiami nauji šiurpinantys žuvusiųjų Irane skaičiai

2026-01-19 12:03
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per masinius protestus Irane, aktyvistų duomenimis, žuvo beveik 4 tūkst. žmonių. JAV įsikūręs žmogaus teisių tinklas HRANA iki šiol patvirtino 3 919 žuvusiųjų, nurodoma aktyvistų ataskaitoje.

Skelbiami nauji šiurpinantys žuvusiųjų Irane skaičiai

Tiriama dar beveik 9 tūkst. žūčių. Tarp patvirtintų aukų yra 3 685 žuvę demonstrantai ir 178 saugumo pajėgų atstovai.

Tikrasis žuvusių protestuotojų skaičius, anot pranešimų, gali būti daug didesnis. Britų laikraščio „The Sunday Times“ informacija, žuvo nuo 16,5 tūkst. iki 18 tūkst. žmonių. Anot dienraščio, šiuos duomenis surinko aštuonių didžiausių akių klinikų ir 16 skubiosios pagalbos skyrių šalyje darbuotojai.

HRANA duomenimis, per dabartinę protestų bangą sulaikyta daugiau kaip 24 tūkst. asmenų. Ir projektas „Critical Threats Project“ (CTP) pranešė apie plataus masto sulaikymus. Valstybė tęsia savo represijas ir net jas stiprina, kad užkirstų kelią bet kokiems protestams, teigiama analizėje.

