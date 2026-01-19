Šacho sūnus Pahlavi pareiškė grįšiantis į Iraną

Vaizdo žinutėje tinkle „X“ R. Pahlavi sakė, kad žmonės Irane ne tik atmeta režimą, bet ir reikalauja patikimo naujo kelio į ateitį. Esą metas, kad tarptautinė bendruomenė visiškai juos paremtų.
„Aš grįšiu“, – paskelbė R. Pahlavi, pakartodamas pastaraisiais mėnesiais ne kartą pasakytus žodžius.
Vaizdo įraše buvo rodomas sakinys „Tai paskutinysis mūšis“. Nepateikdamas įrodymų, R. Pahlavi sakė, kad Irane per masines demonstracijas per 48 valandas žuvo 12 tūkst. žmonių. Šių duomenų kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
R. Pahlavi vaidmuo lieka prieštaringas. Dalis gyventojų jame mato vilties švyturį. Kiti kritikuoja jo politinio skaidrumo stoką ir konfrontacinį jo šalininkų stilių.
Irane daug metų nėra pripažintos organizuotos opozicinės jėgos. Dėl to daugelis žmonių tikisi tarptautinės paramos. Per pastarąsias demonstracijas ne kartą buvo skanduojamas šūkis „Tegyvuoja karalius“ – tai tiesioginė nuoroda į R. Pahlavi. Tačiau koks yra tikrasis jo įtakos mastas šalyje, sunku įvertinti.
R. Pahlavi, kurį autoritariškai valdęs jo tėvas, paskutinysis Persijo šachas, kažkada paskyrė sosto įpėdiniu, jau dešimtmečius gyvena tremtyje JAV. Per pastaruosius masinius protestus jis iš užsienio siekė lyderiaujančio vaidmens susiskaldžiusioje Irano opozicijoje. Pirmiausiai socialinėje žiniasklaidoje R. Pahlavi subūrė milijoninę auditoriją.
