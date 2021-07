Šiurpūs masinių kapaviečių atradimai verčia reikalauti atpildo

Tikisi popiežiaus atsiprašymo

Kai Kenui Thomasui buvo šešeri, jis buvo įsodintas į mikroautobusą ir dvi valandas vežtas tolyn nuo savo namų, kol galiausiai buvo išmestas iš jo ir paliktas ant Muskovekvano indėnų internatinės mokyklos laiptų. Vienuolės tuoj pat nuskuto jo plaukus ir jau labai greitai K.Thomasas sužinojo, kad, kaskart prakalbus savo gimtąja kalba, jos muilu plaus vaikams burnas.

Per dešimt ten praleistų metų berniukas patyrė daug siaubo. Pasakodamas savo istoriją "The New York Times" reporteriui Ianui Austenui, K.Thomasas prisimena draugą, kuris nusižudė, kai už bandymą pabėgti buvo nubaustas – nuogas užrakintas bendrabutyje. Kenas ir kiti berniukai rado savo draugą paskorusį duše. Ir, kaip daugelis kitų mokinių, K.Thomasas sako matęs, kaip žmogaus kaulus netikėtai atkasė rangovai, jungę vandens liniją mokyklos teritorijoje. Kai kurie mokiniai dingo be žinios ir jis girdėjo gandų, jog jie mirė ir buvo ten palaidoti.

Bolivijoje popiežius Pranciškus jau atsiprašė už Bažnyčios nuodėmes ir nusikaltimus čiabuviams per kolonijinio užkariavimo epochą Amerikoje.

165 metus, iki 1996 m., Kanados vyriausybė per prievartą iš savų namų išplėšė mažiausiai 150 000 vietinių vaikų, tarp kurių buvo K.Thomasas, ir išsiuntė juos į internatines mokyklas, vertusias pamiršti savo kultūrą ir įsisavinti vakarietišką tik Vakarams įprastais metodais.

Dabar kanadiečiai apie šią nerimą keliančią istoriją sužino vis daugiau. Per pastarąsias keturias savaites dvi čiabuvių bendruomenės teigė atradusios šimtus nepažymėtų vaikų, kurie galėjo mirti dėl ligų, nepriežiūros ar net buvo nužudyti minimose mokyklose, kapų. Šis pareiškimas paskatino naują čiabuvių grupių pasiryžimą priversti šalį atsiskaityti už žiaurią praeitį.

2015 m. Tiesos ir susitaikymo komisija šią traumuojančią praktiką pripažino kultūriniu genocidu – žlugdančios sistemos vaikai susidūrė ne tik su skurdžia mityba, fiziniu ir seksualiniu išnaudojimu, bet ir žiauriais metodais, siekiant šias grupes asimiliuoti su Kanados visuomene. Dabar čiabuvių grupės padidino spaudimą premjero Justino Trudeau vyriausybei, kad ji įgyvendintų 94 šios komisijos rekomendacijas, skirtas gydyti nukentėjusiųjų dvasinėms žaizdoms.

Nacionaliniai čiabuvių vadovai gruodžio mėnesį Vatikane susitiks su popiežiumi Pranciškumi – jie tikisi išgirstų oficialų popiežiaus atsiprašymą dėl Romos katalikų bažnyčios vaidmens internatinėse mokyklose, praneša Kanados katalikų vyskupų konferencija (CCCB).

Davidas Chartrand’as, "Métis" nacionalinės tarybos viceprezidentas, sakė, kad čiabuvių delegatai spaus popiežių atsiprašyti Kanados čiabuvių jų gyvenamose žemėse. "Tikiuosi, kad iš popiežiaus galiu išgirsti, jog jis supranta skausmą", – sakė jis.

"Mes norime, kad jis atvyktų į mūsų kraštus. Jei jis atvyktų čia ir padarytų pareiškimą, tai mums reikštų labai daug", – pridūrė D.Chartrand’as.

Pakeis suvokimą

Koveseso čiabuvių bendruomenė praėjusio mėnesio pabaigoje paskelbė Saskačevane aptikusi apie 751 nepažymėtą kapą šalia buvusios religinės indėnų internatinės mokyklos. Kasinėjimai aplink buvusią religinę mokyklą Marievalyje, Saskačevano provincijoje, prasidėjo gegužės pabaigoje. Tai naujas toks atradimas po ankstesnio, kuris taip pat sukėlė šoką visoje Kanadoje, kai buvo aptikti 215 mokinių palaikai kitoje buvusioje religinėje mokykloje Kamlupse, Britų Kolumbijoje.

Ši šiurpi realybė gali pakeisti kanadiečių supratimą apie savo istoriją. Saskačevano universiteto istorijos profesorius emeritas Jimas Milleris teigia, kad nuo 1983 m., kai jis pradėjo studijuoti internatinių mokyklų sistemą, visuomenės supratimas apie istoriją nečiabuvių bendruomenėse periodiškai didėdavo ir vėl sumažėdavo, tačiau toks intensyvus, kaip po nepažymėtų kapų atradimų, dar nebuvo.

"Ir man labai sunku patikėti, kad po viso to galime grįžti ignoruodami internatinių mokyklų trūkumus ir palikimą", – sako J.Milleris.

Kai 1973 m. K.Thomasas atvyko į vieną iš tokių mokyklų, jis buvo per jaunas, kad suvoktų, kas iš tikrųjų vyksta. "Neturėjau supratimo, kas vyksta, – sakė šiandien jau 53 metų vyras. – Į mokyklą atėjau su kasytėmis ir maždaug po valandos jų nebeliko. Mano galva buvo nuskusta. Taigi tai buvo savotiška pradžia, kaip man buvo pristatytos internatinės mokyklos."

Visai neseniai eidamas savo senosios apleistos mokyklos koridoriais – šiandien jos grindys nusėtos paukščių išmatomis, nuluptais dažais ir plunksnomis – K.Thomasas pasakojo savo kankinančius prisiminimus.

Patirtis – tik poezijoje

Kamlupso internatinę mokyklą, esančią už maždaug 1 500 km į vakarus nuo Muskovekvano, pakeitė nauja netoliese esanti čiabuvių bendruomenės mokykla. Senosios mokyklos teritorijoje tęsiama tolesnė dingusių vaikų palaikų paieška. Sargybiniai nuo smalsuolių akių saugo apaugusį sodą, kuris, panašu, yra paieškos vieta. Puikiai sutvarkyta futbolo aikštė stovi priešais senąjį mokyklos pastatą.

Poetas Garry Gottfriedsonas pats buvo internatinės mokyklos mokinys, tačiau po daugelio metų grįžo, kad taptų mokytoju ir galiausiai – naujos mokyklos direktoriumi. Kamlupso mokykloje jis mokėsi maždaug nuo 1959 iki 1963 m., kol jis ir kai kurie iš trylikos jo brolių ir seserų išsiveržė iš sistemos gniaužtų. Jų motina ir kitos čiabuvių bendruomenės moterys sėkmingai pateikė prašymus leisti vaikus į vietines valstybines mokyklas.

Dabar išėjęs į pensiją, G.Gottfriedsonas dėsto rašymą Tompsono upių universitete. Jis teigia, kad nepažymėtų kapų atradimas jam atgaivino karčius prisiminimus – vienintelė išeitis buvo grįžti į tą žemę su šeimos narių kompanija.

Neseniai jis važiavo į kalnus purvo takeliais, kuriais močiutė kadaise keliavo arkliu ir bagiu, kad patektų į vasaros namelį. Prie jo prisijungė dvi dukterėčios, pusseserė ir trys jos vaikai. Jie ieškojo vaistažolių šaknų, vėliau mėgavosi atsivežtu maistu, pradedant trapiais pyragais, migdolų sausainiais ir baigiant karčiu vietiniu gėrimu.

Kaip ir daugelis buvusių internatinių mokyklų moksleivių, G.Gottfriedsonas prieš daugelį metų nusprendė, kad neaptarinės savo patirties. Jo vaikai, pasak rašytojo, apie šias patirtis sužinojo tik tada, kai buvo išleista jo poezija.

"Dalykai, kuriuos mačiau ir patyriau toje vietoje… Jei žodžiai pasklistų iš mano burnos, manau, kad taip pasibaigčiau ir aš pats, – sakė jis, sėdėdamas didelio medžio šešėlyje ant sausringos kalno pusės. – Bet aš galiu apie tai rašyti, ir galiu rašyti apie tai kūrybiškai, o tai yra saugu."

Vis dėlto jam kalbant išsprūdo kai kurie kraupūs prisiminimai: reginys, kaip keli klasės draugai buvo seksualiai užpulti vienuolio, kai jis buvo per jaunas, kad suprastų, kas vyksta; kitų vaikų perspėjimai niekada nebūti vienam su kunigu ar vienuoliais; mergina, nusižudžiusi po pakartotinių sumušimų, nes nemokėjo kalbėti angliškai.

Kad būtų galima nustatyti, kieno palaikai, ir išsiaiškinti, kaip ir kada žmonės mirė, bendruomenės turėtų atlikti ekshumaciją, tačiau tokį variantą Muskovekvanas atmetė dar 2018 m.

Kitas klausimas – ką daryti su pastatais. Kai buvo panaikinta internatinių mokyklų sistema, o paskutinė įstaiga uždaryta 1996 m., vietinės čiabuvių bendruomenės joms pakeisti įsteigė mokyklas.

Muskovekvano bendruomenė išlaikė senąjį pastatą kaip neteisybės simbolį, tačiau visos kitos Saskačevano bendruomenės sugriovė savo mokyklas, norėdamos atsikratyti praeities.

Pamiršti ar atrasti?

Masinių nežymėtų kapaviečių atradimai skatina čiabuvių bendruomenes ieškoti daugiau palaidotų vaikų visoje Kanadoje, tačiau tai ne taip paprasta, kaip galėtų atrodyti. Kai kuriais atvejais privati žemės nuosavybė neleidžia atlikti paieškų. Kai kurios bendruomenės vis dar laukia, kol bažnyčios grupės pateiks jiems įrašus, kurie leis identifikuoti palaikus. Vieni giminaičiai nori, kad aukos būtų atpažintos ir atsakyta į klausimus, kas nutiko, o kiti – visą sielvartą palikti praeičiai. Vis dėlto palaikų atradimas kai kurioms šeimoms gali suteikti šios tragedijos užbaigtumo jausmą.

Jennifer Rattray žino, kur palaidota jos antros eilės teta Olivija ir antros eilės dėdė Davidas. Manoma, kad jiems buvo trylika ir septyneri metai, kai jie mirė Brandono internatinėje mokykloje Manitoboje. Jų palaikai yra nežymėtuose kapuose po šiandien čia esančia stovyklaviete – vienoje iš daugelio Brandono vietų, kuriose gali būti atgulę daugiau kaip 100 mokykloje mirusių vaikų kaulų.

J.Rattray nori, kad miestas atpirktų turtą ir apsaugotų vietą, jog atostogaujančios šeimos nepoilsiautų stovyklavietėse ant kažkieno protėvių kapų. Ji taip pat teigia, kad yra linkusi palaikyti tyrinėtojų pastangas atlikti palaikų DNR tyrimus, nors kai kurios šeimos gali su tuo nesutikti.

Simono Fraserio universiteto Čiabuvių studijų katedros steigėjas, kuris taip pat dalyvauja Brandono internatinės mokyklos mokinių palaikų paieškose, Eldonas Yellowhornas sakė, kad kai kurios šeimos gali norėti artimųjų paminėjimo mirties vietoje, tačiau taip pat esą reikėtų atkreipti dėmesį į palaikų repatriaciją ir vienintelį būdą tai padaryti – ekshumavimą ir identifikavimą naudojant DNR metodą.

E.Yellowhornas prisimena, kaip savo akimis matė architektūrinius internatinių mokyklų brėžinius, kuriuose jau buvo numatytos vietos kapinėms.

Finansavimo banga

Kamlupso atradimas sukėlė finansavimo įsipareigojimų bangą keliose provincijose, siekiant, kad šios lėšos paskatintų kokybiškas paieškas. Federalinė vyriausybė pažadėjo paspartinti 2019 m. pažadėtų 22 mln. JAV dolerių finansavimą.

Saskačevane kaulų rasti pradėta 1993 m., kai vietiniai bandė pakeisti namų už internatinės mokyklos vandens linijas, sakė tarybos narė Cynthia Desjarlais. Jie neturėjo išteklių tinkamai atlikti vietovės paiešką iki 2018 m., kai, bendradarbiaujant su dviem universitetais ir atlikus žemės sonaro paiešką, buvo aptikti 35 kapai. "Dabar turime ištirti kitas vietas, nes tikimės, kad jų bus daug daugiau", – sakė C.Desjarlais.

Tony Brunette'as, kurio verslo specializacija – į žemę besiskverbiančių radarų darbas, sakė, kad jį užplūdo skambučiai – žmonės masiškai teiraujasi dėl nežymėtų kapų. Praėjusiais metais pradėtos tokios paieškos kitose teritorijose, kuriose buvo religinių internatinių mokyklų, skirtų čiabuviams.

1 200 Tseshahto bendruomenės žmonių Vankuverio saloje nori ištirti Alberni gyvenamosios mokyklos teritoriją jų žemėje. Kiekvieną dieną Tseshahto vyriausiasis tarybos narys Kena Wattsas sulaukia išgyvenusiųjų internatinėse mokyklose skambučių, klausiančių, kur galėtų būti dingę vaikai.