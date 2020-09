Šiurpu: Londono lietuvį pražudė liekninančios tabletės

Rytų Londone esantis Walthamstowo koronerių teismas pripažino, kad vos 21-erių lietuvis Vaidotas Gerbutavičius mirė dėl toksiško ir gyvybei itin pavojingo dietinių tablečių junginio, rašo „Dailymail“. Esą tabletes išgėręs lietuvis dar spėjo tėvui pasisakyti, kad bijo, jog gali mirti per valandą, kadangi pradėjo jausti iš vidaus degantį kūną.

Nelaimė nutiko dar 2018 metų kovo mėnesį. Teismo išvadose rašoma, kad mirties priežastis – vienų pavojingiausių lieknėjimo tablečių, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra dinitrofenolis, vartojimas. Atlikus pomirtinę ekspertizę, jo kraujyje buvo rasta ir alkoholio – degtinės ir romo – tačiau tyrėjai tvirtina, kad ne alkoholis buvo pagrindinė mirties priežastis.

Nelaimės dieną, dar ryte, sūnus tėvui Andriui pasakė, kad niekas jam nebegali padėti, kad tikėtina, jog per gerą valandą jis mirs. Tėvai ir mergina iškvietė medikus, lietuvis buvo išgabentas į „Whipps Cross“ ligoninę Leytonstone, Rytų Londone. Ligoninėje jam labai sukilo temperatūra, seselės nuolat bandė vaikino kūną gaivinti pildamos ant jo ledukus.

Lietuviui ligoninėje prasidėjo panika, jis skundėsi, kad jam dega galva, dega visas kūnas, jį tarsi drasko iš vidaus. Tautietis kentė nepakeliamus skausmus. Tačiau vos per keturias valandas lietuvio gyvybė užgeso – jam sustojo širdis.

Rugsėjo 22 d. Walthamstowo koronerių teisme N. Persaud kalbėjo: „Šiuo metu galiojantys įstatymai ir teisės aktai neužtikrina, kad būtų užkirstas kelias panašaus pobūdžio tablečių platinimui ir jų vartojimui. Dažniausiai jos suvilioja ir paveikia jaunus ir lengviau pažeidžiamus žmones, kuriais lengva manipuliuoti“.

Teisme taip pat buvo skelbiama, kad iš Lietuvos į Angliją atvykęs jaunas lietuvis dirbo statybose. Artimi šaltiniai tvirtino, kad vaikinas apytikriai iki 18 metų turėjo nemažai antsvorio, o dar 2016 metais pradėjo svorio metimo kelionę.

Šeimos nariai manė, kad visa tai dėl to, kad sūnus bręsta, įžengė į pilnametystę, vyriškėja. Be to, tuo metu lietuvis susirado ir merginą.

Tik V. Gerbutavičiaus mirties dieną jo šeimos nariai sužinojo, kad sūnus visą laiką vartojo liekninančias tabletes. Jas jis pirko internetu iš Amerikos.

Šių metų vasario mėnesį Barry'is Wrightas – amerikietis, kuris pardavė lietuviui nelegalias lieknėjimo tabletes, buvo nuteistas septyniems metams kalėjimo. Lietuvio tėtis Andrius pats skrido į Ameriką, kad savo akimis pamatytų, kaip sūnaus žudikas gauna maksimalią bausmę. Oficialiais duomenimis, Jungtinėje Karalystėje nuo 2017 metų dėl šių lieknėjimo tablečių mirė mažiausiai 30 žmonių.

Ši cheminė dalis – dinitrofenolis – naudojama ir gaminti sprogmenims. Vyresnioji koronerė N. Persaud tvirtino, kad šių tablečių pardavimas yra nelegalus, tačiau lengvai pasiekiamas.

Dar 1930 m. šios sudėtinės medžiagos tabletės buvo pristatytos kaip dietinės, skirtos svoriui mesti. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jos yra nelegalios.

Pirminis šaltinis: https://www.anglija.today/nusikaltimai-ir-nelaimes/londono-lietuvi-prazude-liekninancios-tabletes