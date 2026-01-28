Sikorskis paragino Muską atjungti rusų kariuomenę nuo „Starlink“

Ministro pirmininko pavaduotojo pareigas taip pat einančio R. Sikorskio raginimas išsakytas pasirodžius JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitai, kad Rusijos kariuomenė naudoja „Starlink“ palydovus ilgojo nuotolio dronų atakoms Ukrainos gilumoje.
„Ei, didelis vyre, @elonmusk, kodėl neužkertate kelio rusams naudoti „Starlink“ palydovus Ukrainos miestams pulti? Pelnymasis iš karo nusikaltimų gali pakenkti jūsų prekių ženklui“, – E. Musko platformoje „X“ į jos savininką kreipėsi Lenkijos užsienio reikalų ministras.
2024 m. E. Muskas neigė, kad „Starlink“ įranga buvo pardavinėjama Rusijai. Ukrainos žvalgybos tarnybų teigimu, Rusijos kariuomenė šiuos interneto ryšio terminalus įsigijo per trečiąsias šalis, o ne pagal oficialią sutartį su JAV technologijų magnatu.
„Rusijos pajėgos vis dažniau naudoja „Starlink“ palydovų sistemas, kad padidintų BM-35 smogiamųjų dronų veikimo nuotolį ir galėtų vykdyti vidutinio nuotolio smūgius Ukrainos (pajėgų – ELTA) užnugaryje“, – teigiama ISW ataskaitoje.
Ataskaitoje taip pat pažymima, kad su „Starlink“ įranga veikiančių BM-35 dronų nurodytas 500 kilometrų veikimo nuotolis, „jeigu jie paleidžiami iš Rusijos ar okupuotos Ukrainos, apima didžiąją dalį Ukrainos, visą Moldovą ir dalį Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos“.
„Starlink“ sistemas ryšiams taip pat naudoja Ukrainos kariuomenė, todėl bendras jų išjungimas toje teritorijoje keltų tam tikrų iššūkių.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino kasdienius dronų smūgius prieš Ukrainos kareivius fronto linijose, Ukrainos elektrines ir transporto infrastruktūrą visoje šalyje.