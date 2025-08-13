Serbijoje per skirtingų stovyklų protestuotojų susirėmimus sužeisti dešimtys žmonių

Incidentai prasidėjo antradienio vakarą Vrbase, esančiame į šiaurės vakarus nuo sostinės Belgrado, kur riaušių policija atskyrė protestuotojus nuo opozicinių stovyklų prie valdančiosios Serbijos pažangiosios partijos biuro šiame mieste.
Vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti, kaip vyriausybės rėmėjai į protestuotojus mėto signalines raketas, akmenis ir butelius, o šie svaido atgal įvairius daiktus. Policijos teigimu, buvo sužeista dešimtys žmonių, tarp jų 16 policininkų. Panašūs incidentai buvo užfiksuoti ir protestuose kitose šalies dalyse.
Studentų vadovaujami protestai Serbijoje prasidėjo lapkritį, kai šiauriniame Novi Sado mieste sugriuvus traukinių stoties stogeliui žuvo 16 žmonių. Tai išprovokavo kaltinimus korupcija valstybės infrastruktūros projektuose.
Nuo to laiko į gatves išėjo šimtai tūkstančių žmonių, ir šie protestai supurtė tvirtą A. Vučičiaus valdžią Serbijoje. Prezidento rėmėjai neseniai pradėjo organizuoti kontrdemonstracijas, taip pakurstydami smurto baimę.
Policija pranešė, kad po susirėmimų Vrbase buvo sulaikyti keli žmonės. Policijos komisaras Draganas Vasiljevičius visuomeninei televizijai RTS sakė, kad protestuotojai „atėjo pulti“ valdančiosios partijos rėmėjų prie politinės jėgos biuro.
Protestuotojai teigė, kad vyriausybės rėmėjai juos pirmiausia užpuolė Vrbase, o vėliau ir toliau į pietus – Bačka Palankoje, o vėliau – Novi Sade ir pietiniame Nišo mieste. Belgrade riaušių policija nustūmė protestuotojus, susirinkusius miesto centre.
Nuo lapkričio mėnesio Serbijoje vykstantys protestai daugiausia buvo taikūs. Universiteto studentų vadovaujami protestuotojai reikalauja, kad A. Vučičius sušauktų pirmalaikius parlamento rinkimus, ką daryti jis atsisako. Protestuojantys studentai taip pat reikalavo nušalinti vidaus reikalų ministrą Ivicą Dačičių dėl pastaruoju metu demonstracijose kilusio smurto.
Serbija oficialiai siekia narystės Europos Sąjungoje (ES), tačiau A. Vučičius palaiko tvirtus ryšius su Rusija ir Kinija. Nuo pat atėjimo į valdžią prieš 13 metų jis buvo kaltinamas demokratinių laisvių varžymu.
Naujausi komentarai